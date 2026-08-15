 Bitininkystės muziejuje vyks medkopio festivalis, Stripeikiai bus paskelbti Bičių respublika

Bitininkystės muziejuje vyks medkopio festivalis, Stripeikiai bus paskelbti Bičių respublika

2026-08-15 08:51
BNS inf.

Bitininkystės muziejuje Stripeikiuose šeštadienį vyks medaus ir bičių šventė – Medkopio pabaigos festivalis „Pagauk spiečių“.

<span>Bitininkystės muziejuje vyks medkopio festivalis, Stripeikiai bus paskelbti Bičių respublika</span>
Bitininkystės muziejuje vyks medkopio festivalis, Stripeikiai bus paskelbti Bičių respublika / L. Balandžio/BNS nuotr.

Pasak organizatorių, šventės metu Stripeikiai pirmą kartą bus paskelbti Bičių respublika, o jos pirmuoju ambasadoriumi taps Arūnas Valinskas.

Festivalyje bus atidarytas bendruomeninis avilys-skulptūra, skirtas muzikologei Zitai Kelmickaitei, „kurios meilė Lietuvos tradicijoms ir žmonėms įkvėps dūgzti dar ne vieną kartą“.

Renginio svečių lauks paskaitos, kūrybinės bei edukacinės dirbtuvės, bičių produktų, kulinarinio paveldo ir tautodailės darbų mugė.

Be to, vyks koncertinė programa, skirta Lietuvos nacionalinių parkų 35-mečiui paminėti.

Pasirodys kompozitorius, dirigentas Gediminas Gelgotas ir ansamblis NIKO, grupė „Baltos varnos“.

Šiame straipsnyje:
Bitininkystės muziejus
Stripeikiai
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