BPC: gauname labai daug skambučių dėl ant žemės gulinčių ir galimai sušalusių asmenų

„Labai daug skambučių dėl neblaivių, ant žemės gulinčių ir galimai sušalusių asmenų, bet skambučių dėl įvardintų kūno dalių nušalimų nedaug. Gali būti, kad jų padaugės po kelių dienų, kai apšalę žmonės pajus konkrečius simptomus“, – Eltai sakė Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vilma Juozevičiūtė.
Pasak jos, šeštadienį buvo užregistruoti keturi, sekmadienį – du, pirmadienį – vienas ir iki antradienio pavakarės buvo gautas vienas pranešimas dėl nušalusių galūnių ir kitų kūno dalių.
Du vyrai buvo rasti mirę laukuose: šeštadienį Vilkaviškio rajone, Virbalyje, ir antradienį Joniškio rajone, Kuisių kaime.
Dar vienas vyras rastas miręs sekmadienį Varėnos rajone, Barčių kaime, gyvenamojo namo kieme. Dėl visų šių mirčių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jiems pasibaigus turėtų paaiškėti, ar jų mirties priežastis kaip nors susijusi su šaltais orais.
Nuo šalčių nukentėjo ir paukščiai – Kaune, Nemuno upėje, ties Karaliaus Mindaugo prospektu ir Prietilčio gatve, antradienį buvo rastos dvi sušalusios gulbės.
Pranešimą apie laukinius paukščius Kauno ugniagesiai gavo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
Buvo pranešta, kad po tiltu, už maždaug 10 metrų nuo kranto, yra įšalusi gulbė.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lede įšalę du negyvi paukščiai išlaisvinti ir perduoti veterinarijos tarnybos darbuotojams.
Antradienio paryčiais Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Molėtuose fiksavo 24,3 laipsnio šaltį.
Pasak jos, tai žemiausia išmatuota temperatūra ne tik šiemet, bet ir per pastaruosius dvejus metus.
Lietuvoje toliau bus šalta, trečiadienį aukščiausia temperatūra 7–12, vietomis 4–6 laipsniai šalčio, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, kai kur iki 19 laipsnių šalčio, dieną 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šalčio.
Penktadienį vietomis truputį pasnigs. Vėjas rytų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur iki 16, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
