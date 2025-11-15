Brakonieriams ši žinia labai nepatiks

Po svarstymo tokiam pasiūlymui pritarė 83 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė penki parlamentarai. Iki projekto priėmimo liko vienas balsavimas, pranešė Seimas.
Pataisą pateikęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas teigė, kad tai turėtų padėti sumažinti mėgėjiškos žvejybos taisyklių pažeidimų.
„Brakonierių nebaudžiamumą gerai iliustruoja praėjusių metų sausio mėnesio pabaigoje aplinkosaugininkų Molėtų ežere sulaikytų trijų asmenų, žvejojusių tinklais, atvejis. Brakonieriai veikė organizuotai – teritoriją stebėjo termovizoriais ir kameromis, o prie vandens telkinio kontroliavo skirtingus privažiavimus, naudodami dvi transporto priemones. Vienas iš sulaikytųjų pareigūnams yra gerai žinomas“, – BNS sakė L. Jonauskas.
Anot politiko, per pastaruosius šešerius metus tas asmuo padarė 12 pažeidimų, susijusių su neteisėta žvejyba tinklais ir draudžiamų žvejybos įrankių laikymu.
„Per šį laikotarpį vien jo veikla gamtai padarė daugiau nei 78 tūkst. eurų žalą! Manau, kad automobilio konfiskavimas veiks atgrasančiai ir sumažins pažeidimų skaičių, o tuo pačiu – ir žalą aplinkai“, – tvirtino jis.
Brakonieriai veikė organizuotai – teritoriją stebėjo termovizoriais ir kameromis, o prie vandens telkinio kontroliavo skirtingus privažiavimus, naudodami dvi transporto priemones.
Parlamentaro teigimu, atitinkama sankcija jau įtvirtinta už medžioklės taisyklių pažeidimus, ir ji „suveikė atgrasančiai“. Pasak jo, kasmet iš brakonieriaujančių medžiotojų konfiskuojama 10–15 automobilių.
Pagal projektą, transporto priemonių konfiskavimas grėstų, kai būtų žvejojama naudojant draudžiamus įrankius ar būdus, išskyrus elektros energiją ir ultragarsą, taip pat – už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus.
Dabar Administracinių nusižengimų kodekse numatytas tik nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.
