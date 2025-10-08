Dailės muziejus iš Vyriausybės rūmų ir premjero rezidencijos nori atsiimti 88 meno kūrinius

Kaip teigiama portalo publikacijoje, LNDM generalinio direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Laima Sazonova teigė, jog sutartis su minėtomis institucijomis dėl kūrinių eksponavimo baigė galioti, tad kūriniams laikas grįžti į saugyklas.
„Be to, kai kurie iš eksponuojamų kūrinių priklauso LNDM „aukso“ fondui, o esame nutarę, kad „deimantinio“ ir „aukso“ fondo eksponatus visus palaipsniui susigrąžinsime iš visų depozitų. Muziejaus pagrindinė misija yra kaupti, saugoti ir išsaugoti ateities kartoms įsigyjamus kūrinius. Nė vienas muziejaus veiklą reglamentuojantis teisės aktas mūsų neįpareigoja puošti valdžios kabinetų“, – komentavo L. Sazonova.
Iš Vyriausybės rūmų bus atsiimti 57 kūriniai, iš premjero rezidencijos – 31.
Kaip skelbia „Delfi“, Vyriausybės rūmuose yra eksponuojami Antano Žmuidzinavičiaus, Jono Čeponio, Viktoro Vizgirdo, Jono Švažo, Leono Katino, Algirdo Petrulio, Vinco Kisarausko, Vytauto Kasiulio, Dalios Kasčiūnaitės, Vyganto Paukštės, Igorio Piekuro, Vytauto Ciplijausko ir kt. Darbai.
Premjero rezidencijoje tebėra Viktoro Vizgirdo, Petro Kalpoko, Adomo Galdiko, Jono Mackevičiaus, Juzefos Katiliūtės, Leono Žygo, Stasio Montvido, Vytauto Kazimiero Jonyno, Neemijos Arbitblato ir kitų dailininkų kūriniai, taip pat žymaus lietuvių keramiko Liudviko Strolio keramikinė lėkštė.
