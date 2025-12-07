Luvras: dėl vandens nuotėkio nukentėjo šimtai kūrinių

Lapkričio 26 dieną aptiktas nuotėkis paveikė „nuo 300 iki 400 darbų“, sakė muziejaus administratoriaus pavaduotojas Francis Steinbockas (Francis Steinbokas), apibūdindamas juos kaip „egiptologijos žurnalus“ ir „mokslinę dokumentaciją“, kuria naudojasi mokslininkai.
Pažeisti XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios daiktai yra labai svarbūs, tačiau jokiu būdu ne unikalūs, pridūrė F. Steinbockas.
„Ši žala nepaveikė jokių paveldo objektų“, – sakė jis ir pridūrė, kad „šiuo metu šiose kolekcijose neturime nepataisomų ir galutinių nuostolių“.
Incidentas įvyko po spalį įvykdyto apiplėšimo, kai keturių žmonių gauja vidury baltos dienos įsiveržė į lankomiausią pasaulyje meno muziejų ir vos per septynias minutes pavogė brangių juvelyrinių dirbinių, o po to pabėgo motoroleriais, sukeldama diskusijas dėl senstančios muziejaus infrastruktūros.
Luvras pareiškė, kad bus atliekamas vidinis tyrimas dėl lapkritį įvykusio nutekėjimo, kuris įvyko netyčia atsidarius šildymo ir vėdinimo sistemos vožtuvui, dėl kurio vanduo prasiskverbė pro Mollieno (Moljeno) sparno, kuriame buvo saugomos knygos, lubas.
Muziejaus administratorius pridūrė, kad „visiškai pasenusi“ sistema buvo išjungta kelis mėnesius ir turi būti pakeista nuo 2026 metų rugsėjo.
Kūriniai bus „išdžiovinti, išsiųsti knygų įrišėjui, kad juos restauruotų, ir tada grąžinti į lentynas“, pridūrė jis.
Lapkričio pabaigoje Luvras pranešė, kad padidins bilietų kainas daugumai ne ES lankytojų, tad JAV, Didžiosios Britanijos ir Kinijos turistai, be kita ko, turės mokėti 32 eurus, kad patektų į muziejų.
Muziejus AFP sakė, kad 45 proc. padidintomis kainomis siekiama padidinti metines pajamas ir finansuoti kultūros įstaigos struktūrinius patobulinimus.
Luvras yra labiausiai lankomas muziejus pasaulyje. 2024 metais jame apsilankė 8,7 mln. lankytojų, iš jų 69 proc. iš užsienio.
