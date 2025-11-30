Vokietija grąžins Lenkijai vertingus Antrojo pasaulinio karo metu pagrobtus artefaktus

Pirmadienį vyksiančiame susitikime, skirtame aptarti Lenkijos ir Vokietijos bendradarbiavimą, bus aptartas „istorinis Antrojo pasaulinio karo metu pagrobtų kultūros vertybių grąžinimas“, praneša vietos naujienų svetainė Onet.pl.
Lenkijos pusė grąžinimą vadina „novatorišku“, teigiama pranešimuose.
Pranešama, kad tarp artefaktų yra šventojo galvos skulptūra, pavogta iš Malborko pilies, karališkosios rezidencijos šiaurės Lenkijoje.
Tarp jų taip pat yra Kryžiuočių ordino – katalikiškos kryžiuočių brolijos, veikusios viduramžiais – dokumentų.
Varšuva prašė grąžinti Kryžiuočių ordino archyvus nuo 1948 metų.
Antrojo pasaulinio karo metu nacistinė Vokietija pagrobė daugybę lenkų artefaktų, įskaitant istorinius archyvus ir meno kūrinius.
Šis klausimas jau seniai kelia įtampą tarp abiejų šalių.
Konservatyvių ir nacionalistinių pažiūrų Lenkijos politikai, įskaitant prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį), reikalavo iš Vokietijos reparacijų.
Pirmadienį Berlyne vyksiančiame susitikime dalyvaus Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), taip pat Lenkijos užsienio reikalų ir gynybos ministrai, pranešė Federalinio kanclerio biuras.
Lyderiai planuoja aptarti saugumo klausimus, įskaitant karą Ukrainoje, ir bendradarbiavimą tarp savo vyriausybių.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija sekmadienį neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti artefaktų grąžinimą.
