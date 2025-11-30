Ilgai dingusiu laikytas Rubenso šedevras parduotas už beveik 3 mln. eurų

Šį 1613 m. nutapytą Jėzaus Kristaus ant kryžiaus paveikslą praėjusiais metais Paryžiaus dvare rado aukciono vedėjas Jeanas Pierre'as Osenat, ruošęs dvarą pardavimui.
J. P. Osenat aukcionų namai paveikslą pardavė už 2,94 mln. eurų, nors buvo tikėtasi 1–2 mln. eurų pasiūlymo.
Anksčiau šiais metais jis naujienų agentūrai AFP sakė, kad paveikslas yra šedevras, kurį P. P. Rubensas nutapė pasiekęs kūrybines aukštumas.
Aukcionų namai savo reklaminėje medžiagoje teigė, kad apie paveikslą žinoma labai mažai: tik tai, kad P. P. Rubenso kolega buvo padaręs jo graviūrą.
Vėliau istorikai aprašė šią graviūrą ir, nors paties paveikslo niekada nematė, vis tiek įtraukė jį į katalogą.
Aukcionų namų teigimu, paveikslą įsigijo XIX a. prancūzų akademinio stiliaus dailininkas Williamas Adolphe'as Bouguereau, po to jo šeima perleisdavo paveikslą iš kartos į kartą.
J. P. Osenat teigimu, paveikslo autentiškumą patvirtino vokiečių meno istorikas, garsus flamandų baroko meistro darbų specialistas Nilsas Buttneris.
Paveikslo kilmė buvo patvirtinta naudojant rentgeno spindulius ir pigmentų analizės metodą, pridūrė jis.
„Tai baroko tapybos pradžia. Vaizduojamas nukryžiuotas Kristus – izoliuotas, švytintis ir ryškiai išsiskiriantis tamsaus ir grėsmingo dangaus fone“, – sakė J. P. Osenat.
Nors Rubensas sukūrė daug kūrinių Bažnyčiai, šis 105,5 x 72,5 cm dydžio paveikslas greičiausiai buvo sukurtas privačiam kolekcininkui.
