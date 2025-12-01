 Aukcionų sąrašuose – išskirtiniai „Chevrolet

2025-12-28 09:00
Marius Ringaudas

Kolekcininkai jau 2026-ųjų sausį turės galimybę aukcionuose įsigyti kelis neeilinius „Chevrolet“ automobilius.

Monstriukas: 1957-ųjų „Chevrolet 3100“ gerai įvertino prestižinės parodos SEMA ekspertai. Retenybė: pasaulyje yra išlikę vos 22 „Chevrolet Corvette Big Brake Airbox“ automobiliai. Odometras: 1959-ųjų „Chevrolet El Camino“ yra nuriedėjęs vos 10,5 tūkst. km. Jėga: 1967-ųjų „Chevrolet Bel Air“ – su 8,2 l darbo tūrio V8 varikliu.

Retas modelis

Aukcionas „Mecum“ pasiūlys net tris istorinius automobilius, tarp jų seniausias – 1957-ųjų „Chevrolet Corvette Big Brake Airbox“.

Prognozuojama, kad jo kaina gali perkopti 0,5 mln. JAV dolerių, nes tai – labai retas sportinis modelis (surinkti iš viso 43 vienetai), prie kurio padirbėjo legendinis inžinierius Zora Arkusas-Duntovas.

0.5 mln. – net tiek JAV dolerių gali kainuoti „Chevrolet Corvette Big Brake Airbox“.

Šis „Chevrolet“ – su keturių laipsnių mechanine pavarų dėže, sustiprinta važiuokle, galingais stabdžiais ir 4,6 l darbo tūrio V8 283 AG varikliu, kuriam Z. Arkusas-Duntovas, bendradarbiaudamas su lenktynininku Jonhu Fitchu, suprojektavo naują oro padavimo sistemą „Airbox“.

Jėga: 1967-ųjų „Chevrolet Bel Air“ – su 8,2 l darbo tūrio V8 varikliu. / mecum. com nuotr.

Ekspertų duomenimis, šiuo metu pasaulyje yra išlikę 22 tokie automobiliai.

Pikapas – idealios būklės

Kitas „Mecum“ eksponatas – 1959-ųjų pikapas „Chevrolet El Camino“. Jo odometras rodo, kad automobilis yra nuriedėjęs vos 10,5 tūkst. km ir yra idealios būklės.

Šį „Chevrolet“ pertvarkė (keitė išvaizdą) bendrovė „Choo Choo Customs“. Visi techniniai agregatai liko originalūs, pakeista tik išorė – „Monte Carlo SS“ stiliumi.

„El Camino“ – su automatine pavarų dėže, vairo ir stabdžių stiprintuvu, kondicionieriumi, magnetola, 5 l darbo tūrio V8 varikliu.

Odometras: 1959-ųjų „Chevrolet El Camino“ yra nuriedėjęs vos 10,5 tūkst. km. / mecum.com nuotr.

Trečias šio aukciono automobilis – beveik 5,5 m 1967-ųjų „Chevrolet Bel Air“ su 8,2 l darbo tūrio V8 varikliu ir modernizuota automatine pavarų dėže ir važiuokle.

Sužavėjo ekspertus

Aukcionas „Barrett-Jackson“ reklamuoja iš pagrindų restauruotą 1957-ųjų pikapą „Chevrolet 3100“.

Būsimam jo šeimininkui turėtų patikti keturių laipsnių automatinės pavarų dėžės „Gearstar“ ir 6,2 l darbo tūrio V8 variklio darbas. Važiuoklę atnaujino žinomos bendrovės „Roadster Shop“ auksarankiai.

Retenybė: pasaulyje yra išlikę vos 22 „Chevrolet Corvette Big Brake Airbox“ automobiliai. / mecum. com nuotr.

Šį pikapą gerai įvertino prestižinės parodos SEMA ekspertai – skyrė bronzos medalį.

