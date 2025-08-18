Darbą pradeda naujas karinės žvalgybos vadovas Mindaugas Mažonas

Iki šiol M. Mažonas buvo Lietuvos gynybos atašė Jungtinėse Valstijose.
2018–2023 metais pulkininkas vadovavo Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgoms.
M. Mažonas yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, taip pat studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir baigė JAV kariuomenės vadų koledžą.
Tarnybos laikotarpiu pulkininkas penkis kartus dalyvavo misijose Afganistane, kuriose tris kartus vadovavo Lietuvos specialiųjų operacijų eskadronui „Aitvaras“.
M. Mažonas apdovanotas trimis valstybiniais apdovanojimais: Vyčio kryžiaus ordino Karininko ir Riterio kryžiais, bei Vyčio kryžiaus ordino medaliu.
Kaip skelbė BNS, naujasis karinės žvalgybos vadas pareigose kečia Elegijų Paulavičių, kurio kadencijos pabaigą aptemdė nesutarimai su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe.
Pulkininkas AOTD vado pareigų nėjo nuo birželio, kai krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė jį nušalino nuo pareigų dėl galimo psichologinio smurto ir mobingo žvalgybos pareigūnų atžvilgiu.
Dėl jo veiksmų rugpjūčio pradžioje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, tačiau galiausiai KAM ir E. Paulavičius pasiekė susitarimą, pagal kurį jis nusprendė palikti karinę tarnybą, o ministerija – nutraukti patikrinimą.
Buvęs AOTD vadas taip pat atsiėmė ieškinį dėl nušalinimo nuo pareigų.
AOTD yra viena iš dviejų Lietuvos žvalgybos institucijų, atsakinga už Lietuvos nacionalinio saugumo gynybos srityje užtikrinimą ir jo stiprinimą.
Naujausi komentarai