Iš degančio buto berniuką išgelbėjęs didvyris surastas: nustebo, kad tapo ieškomiausiu žmogumi

„Vakar socialiniai tinklai ir naujienų portalai ūžė ieškodami žmogaus, kuris sekmadienį iš gaisro Grigiškėse išgelbėjo dvylikametį berniuką. Pasak kaimynų, vyras, išvedęs vaiką į lauką ir perdavęs jį jų globai, nepastebimai pasitraukė iš įvykio vietos. Jį surasti padėjo aktyvūs Grigiškių bendruomenės nariai. Paaiškėjo, kad šis didvyris ir gelbėtojas – jų kaimynas Vitalijus Baniukevičius“, – feisbuke skelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT).
Vyras sakė nustebęs, kad tapo ieškomiausiu žmogumi.
„Apie tai, kad čia galbūt manęs ieško, pranešė draugai, paskui pamačiau informaciją ir internete“, – sakė V. Baniukevičius.
Vyras papasakojo, kaip susiklostė gelbėjimo operacijos aplinkybės.
„Sekmadienį su šeima ketinome pasivažinėti dviračiais ir, tvirtindamas juos ant automobilio, išgirdau vaiko šauksmą. Pakėlęs akis, pamačiau, kad ketvirtajame namo aukšte, išlindęs pro langą, pagalbos šaukiasi berniukas. Nedelsdamas nubėgau į šio namo laiptinę. Buto, kuriame buvo vaikas, durys buvo užrakintos. Tačiau laiptinėje buvęs vaikinas turėjo kirvį, tad greitai pavyko atidaryti duris“, – pasakojo jis.
Pasak vyro, jam atidarius duris, pro dūmus jau nieko nesimatė.
„Šūktelėjau ir vaikas atbėgo, – aiškino V. Baniukevičius. – Jis dar užsiminė, kad bute liko katinas, tačiau butas jau degė atvira liepsna. Laiptinėje taip pat buvo neįmanoma kvėpuoti, nes buvo daug dūmų. Palydėjau vaiką į kiemą, atėjo daugiau žmonių. Berniukas pasakė, kad jo mobilusis liko namuose ir jis neatsimena mamos telefono numerio.“
Tai pirmas toks atvejis jo gyvenime.
„Labai baisu, kai vaikas išlindęs pro langą šaukiasi pagalbos, o bute – gaisras. Pats turiu ketverių metų dukrytę, jos vienos nepaliekame net penkioms minutėms. Bet jeigu susidarytų tokia situacija kaip nutiko šiam vaikui, norėčiau, kad ir jai kas nors padėtų“, – sakė V. Baniukevičius.
Primename, kad pranešimas apie gaisrą buvo gautas rugsėjo 7 d. 11.55 val. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, ketvirtajame aukšte atvira liepsna degė virtuvė. Išdegė virtuvės patalpa, išdužo langai, aprūko buto sienos.
Iki ugniagesių atvykimo mažametį iš degančio buto išvedė nežinomas praeivis – jis, kaimynų paskolintu kirviu išlaužęs duris, pateko į vidų ir išvedė vaiką į lauką. Berniuką apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos medikai ir išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai iš namo evakavo dar keturis žmones iš ketvirtojo ir penktojo aukštų.
