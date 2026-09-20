Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai dalis „Litexpo“ renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami

Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį, populiariosios kultūros festivalis „Comic Con Baltics“ taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija „Login“, paprastai rengiama gegužę, numatyta spalį.
Tuo metu, pasak Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovo Viliaus Vaičekausko, kitąmet nebus parodų „Resta“, „Studijos ir karjera Lietuvoje“, „Pelenės“ – jos numatomos 2028 metais.
V. Vaičekauskas pabrėžė, jog renginių laiką teko keisti, nes nuo sausio iki birželio pabaigos „Litexpo“ vyks didžioji dalis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių.
„Litexpo“ taip pat atnaujinamos patalpos, įrengiamos naujos konferencijų salės. Kaip skelbia LRT, planuojama, kad iš viso į renginius gali atvykti maždaug 20 tūkst. atstovų iš kitų šalių.
„Bus ir ministrų neformalūs susitikimai, jų bus apie 16 per visą pusmetį, vyks pirmasis pirmininkavimo renginys – tai tradicinis Europos Komisijos kolegijos vizitas sausio pradžioje, vyks svarbiausias ir didžiausias pirmininkavimo renginys – neformali Europos Vadovų Taryba gegužės mėnesį“, – LRT televizijai sakė pirmininkavimo ES Tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė-Bostroem.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
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