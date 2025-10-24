Dėl oro balionų sustabdyti skrydžiai Vilniaus ir Kauno oro uostuose

Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 valandą.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas sustabdytas iki šeštadienio 2 valandos.
Dėl to antrąkart šią savaitę uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija iki šeštadienio 12 valandos.
Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis, užfiksuota keliasdešimt navigacinių taškų, žyminčių skrendančius objektus.
Vilniaus oro uoste įtaka padaryta keturiems, o Kauno – trims skrydžiams.
Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, gauta informacija, kad skrenda „ne vienas“ balionas.
Apie 21.30 val. Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis BNS sakė, kad dar neperimtas nė vienas balionas.
Vilniaus apskrities policija tuo metu taip pat neturėjo nė vieno pranešimo apie kur nors nusileidusius balionus.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
