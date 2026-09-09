 Dėl orų – įspėjimai

Dėl orų – įspėjimai

2026-09-09 16:18 klaipeda.diena.lt inf.

Po itin šilto trečiadienio sinoptikai prognozuoja orų permainas. Jau plaukia ir įspėjimai.

Sinoptikai Vilniaus apskrityje naktį ir ketvirtadienio rytą prognozuoja intensyvų lietų. 

„Rytinio piko metu eismo sąlygos gali būti sudėtingesnės, todėl vairuokite atidžiau. Mūsų komandos stebi situaciją ir yra pasirengusios operatyviai reaguoti į galimus lokalius gatvių ar žemesnių miesto vietų užtvindymus bei gyventojų pranešimus“, – feisbuke skelbia „Grinda“. 

Įmonė priminė savo telefono numerį – 1355.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.

Meteo.lt žemėlapis

Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.

Kaip matyti tarnybos pavojingų reiškinių žemėlapyje, pavojingas vėjas prognozuojamas Klaipėdos (daug kur vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20 m/s.), Telšių (vietomis vakarinių krypčių vėjo gūsiai 15-17 m/s.), Tauragės (vietomis vakarinių krypčių vėjo gūsiai 15-17 m/s.) apskrityse. 

Rekomendacijos: 

Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite.

 Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite.

Nestatykite automobilių prie medžių.

Vilniaus ir Alytaus apskrityse gali būti pavojinga situacija dėl stipraus lietaus.

Kelyje būkite labai atidūs, pasirinkite saugų greitį ir atstumą – smarkiai lyjant suprastėja matomumas ir kelio danga tampa slidi.

Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.

Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.

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