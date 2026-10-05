Dėl spaudos prieinamumo – ministro nerimas: suburta speciali darbo grupė

Anot jo, Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) vieša komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimą valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams.
„Ar RRT veiksmai nepažeidžia Europos žiniasklaidos laisvės akto nuostatų, nesilpnina visuomenės informacinio atsparumo, atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus?“ – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė J. Taminskas.
Susisiekimo ministras teigė, jog jam tokie klausimai kyla perskaičius asociacijos „Nacionalinė spauda“ ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimąsi dėl RRT viešos komunikacijos.
Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojamų leidinių skaičius nuolat mažėja.
RRT duomenimis, Lietuvos pašto prašoma kompensuoti nuostolingo periodinių leidinių pristatymo suma už 2025 m. pasiekė 10,6 mln. eurų.
Teigta, jog per pastarąjį dešimtmetį pristatomų laikraščių ir žurnalų kiekis sumažėjo beveik dukart, tačiau jų pristatymo nuostoliai išaugo 2,2 karto.
Pasak J. Taminsko, tokie tarnybos veiksmai kelia riziką spaudos prieinamumui regionuose bei kaimo vietovėse.
„Aš jau prieš mėnesį viešai kėliau klausimus dėl RRT veiksmų, be kita ko, akcentuodamas, kad RRT veiksmai kelia riziką spaudos prieinamumui regionuose. Labai rimtai vertinu šią situaciją. Ji yra neraminanti“, – tikino ministras.
Jo teigimu, į tarpinstitucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai.
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