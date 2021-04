Dėmesio: atvykstantiems iš Kroatijos ir Turkijos – griežtesnės izoliacijos sąlygos

Tuo tarpu atvykstantiems iš Italijos ir Moldovos galios įprasti izoliacijos reikalavimai. Šie pakeitimai priimti atnaujinus paveiktų šalių sąrašą.

Nuo pirmadienio į Lietuvą atvykstantiems COVID-19 persirgusiems asmenims išimtis dėl neigiamo tyrimo rezultato ir izoliacijos galios dvigubai ilgiau – ne 90, o 180 dienų nuo ligos patvirtinimo dienos.

Į Lietuvą atvykstančių ekipažų ir įgulų narių, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, bus prašoma turėti neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, jeigu Lietuvoje jie liks ilgiau kaip 72 valandas.

Liekantiesiems trumpiau, kaip ir iki šiol, neigiamo tyrimo rezultato kertant Lietuvos sieną turėti nereikės.

Tuo atveju, jeigu asmuo planavo likti trumpiau, bet pasikeitus aplinkybėms Lietuvoje užtruko ilgiau nei 72 valandas, jis privalo per 24 valandas kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 arba COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Tokia pati tvarka galioja ir kitiems ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

Vežėjų transportu dėl humanitarinių priežasčių su Vidaus reikalų ministerijos leidimu į Lietuvą atvykstantys užsieniečiai nebeprivalės atsivežti COVID-19 tyrimo, o turės jį atlikti Lietuvoje. Užsiregistruoti tyrimui jie privalės per 24 valandas nuo atvykimo. Atvykstantys dėl humanitarinių priežasčių savo transportu, kaip ir iki šiol, galės atlikti tyrimą 72 val. laikotarpiu iki atvykimo arba atlikti tyrimą atvykę į Lietuvą.

Be to, papildžius jau galiojantį išimčių sąrašą, izoliuotis 10 dienų nereikės šiems į Lietuvą atvykstantiems vežėjams, kurie vyksta į Lenkiją, Baltarusiją, Karaliaučių, Latviją ir Estiją, jeigu jie sugrįžta į Lietuvą per 24 valandas ir tose šalyse neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis, taip pat diplomatines atstovybes aptarnaujančiam personalui.

Paveiktų šalių sąrašas yra skelbiamas kiekvieną penktadienį, įsigalioja pirmadienį ir galioja savaitę.