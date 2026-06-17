Demokratų valdyba apsispręs dėl koalicijos sutarties pasirašymo

„Demokratų valdybos sprendimas bus priimtas trečiadienį ir visų pirma bus priimtas dėl pačios koalicijos sutarties teksto“, – antradienį Seime žurnalistams sakė Demokratų sąjungos frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas.
Anot jo, ketvirtadienį planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus.
Pagal susitarimą, į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams Vyriausybėje tenka Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Seime drauge dirbantys „valstiečiai“ su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Likusios devynios ministerijos – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų – priklausys LSDP.
BNS rašė, kad socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.
Demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio. Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
Naujausi komentarai