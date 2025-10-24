 Didžiausios šaulių pratybos: beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus panaudota lengvoji aviacija

Didžiausios šaulių pratybos: beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus panaudota lengvoji aviacija

2025-10-24 06:40
BNS inf.

Aukštaitijoje penktadienį prasideda didžiausios istorijoje Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) pratybos „Juodas vanagas 2025“. Jose dalyvaus beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus naudojami ir bepiločiai orlaiviai, ir lengvoji aviacija.

Didžiausios šaulių pratybos: beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus panaudota lengvoji aviacija
Didžiausios šaulių pratybos: beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus panaudota lengvoji aviacija / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Šauliai iš visų dešimties Lietuvos rinktinių susirinks Aukštaitijoje, kur pratybos vyks civilinėje aplinkoje – Utenos ir Anykščių miestuose, pranešė LŠS.

Kasmetinėse pratybose bus patikrinti bene visi šaulių pajėgumai – nuo komendantinių ginkluoto pasipriešinimo, bepiločių orlaivių, informacinių operacijų iki rezistencijos bei lengvosios aviacijos.

„Šaulius ruošiame pagal dvi pagrindines kryptis – ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo. Būtent šių krypčių pajėgumams ir skiriamos plataus masto pratybos. Užduotys šauliams yra parengtos atsižvelgiant į identifikuotas ir išmoktas pamokas Ukrainoje“, – sakė pratybų vadovas, Lietuvos šaulių sąjungos pavaduotojas pulkininkas leitenantas Gediminas Latvys.

Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 1200 kovinių, komendantinių ir specializuotų šaulių, taip pat Anykščių ir Utenos rajono savivaldybių administracijos, karo komendantai, ligoninių personalas, policijos pareigūnai.

„Ruošiantis pratyboms buvo atsakingai parengti veiksmų planai, kuriuos įgyvendindami šauliai ir kitų institucijų pareigūnai treniruosis saugoti strateginius objektus, teikti pirmąją pagalbą, patruliuoti ir palaikyti viešąją tvarką ekstremalių situacijų sąlygomis“, – sakė Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas.

Šios pratybos ypatingos tuo, kad vyks dviejuose miestuose vienu metu.

Šeštadienį Utenoje ir Anykščiuose veiks informaciniai punktai, kuriuose gyventojai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie šias šaulių pratybas bei susipažinti su Šaulių sąjungos veikla.

Šiame straipsnyje:
Juodas vanagas 2025
Šauliai
pratybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų