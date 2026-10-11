 Dirbate statybvietėje savarankiškai? Nuo 2027-ųjų gali atsirasti naujas reikalavimas

Dirbate statybvietėje savarankiškai? Nuo 2027-ųjų gali atsirasti naujas reikalavimas

2026-10-11 18:10
ELTOS inf.

Nuo 2027 metų gegužės siūloma statybvietėse savarankiškai dirbantiems asmenims nustatyti privalomus bazinių darbuotojų saugos ir sveikatos žinių reikalavimus.

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Statybos
Statybos / E. Rauluševičiaus/ ELTOS nuotr.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Aušros Putk, siūlomais pakeitimais ministerija siekia užtikrinti, kad savarankiškai dirbantys asmenys turėtų reikiamų žinių ir gebėtų saugiai atlikti darbus, taip apsaugodami ne tik save, bet ir aplinkinius.

„Visi dirbantys statybvietėse, nepriklausomai, ar dirba įmonėje, ar savarankiškai turi žinoti ir praktiškai taikyti saugos taisykles. Kadangi statybos yra viena pavojingiausių ūkio šakų, jose savarankiškai dirbantiems asmenims jau dabar taikoma dalis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Tikslas vienas – saugumas“, – pranešime pabrėžė A. Putk.

Numatoma, kad konkrečius reikalavimus, kokių žinių ir kokiu būdu turės įgyti savarankiškai dirbantys asmenys, nustatys Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Pritarus Seimui, pakeitimai įsigaliotų nuo 2027-ųjų gegužės 1-osios.

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