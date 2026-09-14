Dvylikoje savivaldybių – kariuomenės pratybos

Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus.
Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė.
Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose.
Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
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