Dvyliktokai laikys istorijos brandos egzaminą, vienuoliktokai – fizikos

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jį pasirinko daugiau kaip 9,4 tūkst. mokinių.
Praėjusiais metais istorijos egzaminą laikyti rinkosi 10 tūkst. kandidatų. Jį išlaikė 95,5 proc. mokinių.
Šio egzamino užduotį sudaro keturi struktūriniai atviri klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius. Po 50 proc. užduoties sudaro klausimai, susiję su tarptautiniais santykiais, ir klausimai, apimantys visuomenės temas: socialinę struktūrą, ekonomiką, pamatinius lūžius.
Egzaminui skirtos trys valandos.
Fizikos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 4,7 tūkst. mokinių. Šių egzamino užduotims atlikti skirta 90 minučių. Maksimali galima surinkti taškų suma – 40 taškų.
Švietimo agentūros duomenimis, šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja 27,8 tūkst. vienuoliktokų ir 29,6 tūkst. dvyliktokų.
Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė sesija baigsis liepos 13 dieną.
Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 16 dienos.
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