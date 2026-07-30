Džiaugsminga žinia Telšiuose – čia gimė ypatingas kūdikis

„200-ASIS ŠIAIS METAIS LIGONINĖJE GIMĘS NAUJAGIMIS – MERGAITĖ VILTĖ
Džiaugiamės, jog pasaulį sėkmingai ir sklandžiai mūsų nuostabios komandos dėka pasaulį išvydo mergaitė Viltė.
Naujagimės šeima vienam svarbiausių gyvenimo etapų atvyko iš Skuodo, o vardą pasirinko neatsitiktinai. Visa šeima viltingai laukė mergaitės, todėl gimus net nekilo abejonių dėl vardo – tėveliai jai suteikė vardą Viltė.
Sveikiname visą šeimą ir linkime pačios gražiausios gyvenimo kelionės!“, – teigiama ligoninės įraše.
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