 Džiaugsminga žinia Telšiuose – čia gimė ypatingas kūdikis

Džiaugsminga žinia Telšiuose – čia gimė ypatingas kūdikis

2026-07-30 14:24 klaipeda.diena.lt inf.

Regioninė Telšių ligoninė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo džiaugsminga žinia – čia gimė 200-asis šių metų naujagimis.

<span>Džiaugsminga žinia Telšiuose – čia gimė ypatingas kūdikis</span>
Džiaugsminga žinia Telšiuose – čia gimė ypatingas kūdikis / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„200-ASIS ŠIAIS METAIS LIGONINĖJE GIMĘS NAUJAGIMIS – MERGAITĖ VILTĖ

Džiaugiamės, jog pasaulį sėkmingai ir sklandžiai mūsų nuostabios komandos dėka pasaulį išvydo mergaitė Viltė.

Naujagimės šeima vienam svarbiausių gyvenimo etapų atvyko iš Skuodo, o vardą pasirinko neatsitiktinai. Visa šeima viltingai laukė mergaitės, todėl gimus net nekilo abejonių dėl vardo – tėveliai jai suteikė vardą Viltė.

Sveikiname visą šeimą ir linkime pačios gražiausios gyvenimo kelionės!“, – teigiama ligoninės įraše.

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