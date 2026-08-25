Ekstremali situacija paskelbta dar vienoje savivaldybėje

„Ekstremalių situacijų operacijų centras rinkosi pirmadienį ir priėmė sprendimą, kad skelbiame ekstremalią situaciją. Grįžęs vakar iš Prienų šiandien pasirašiau potvarkį, kad skelbiama ekstremali situacija“, – antradienį BNS sakė Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius.
Jo duomenimis, antradienį savivaldybės teritorijoje apie 1,2 tūkst. vartotojų dar neturėjo elektros tiekimo, savaitgalį tokių buvo apie 5 tūkstančius.
„Didžiausios gyvenvietės neturi vandens. Tą problemą bandome spręsti arba generatoriais, arba bus pristatytos vandens talpos, kad gyventojai turėtų vandens paprasčiausiai, bet didžiąją dalį sprendžiame būtent generatoriais. Atveriame seniūnijas, kad gyventojai bent jau ryšio priemones – telefonus ar planšetes, kompiuterius – galėtų pasikrauti“, – teigė meras.
Pasak jo, neišvažiuojamų kelių ar atkirstų vietovių rajone jau nebėra.
K. Knizikevičiaus teigimu, didžioji bėda yra elektros gedimai, nutrauktos linijos. Situaciją komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje.
„Dalis gyventojų neturi elektros dėl Latvijos pusėje esančių avarijų. Bent jau trys iš keturių aukštos įtampos linijų, kur yra avarijos, jeigu neklystu, yra Latvijos pusėje“, – sakė jis.
Biržų meras teigė išsiuntęs raštą Vyriausybei su prašymu skirti karių padėti šalinti audros padarinius.
Pasak jo, kariuomenės pagalba leistų greičiau sutvarkyti pavojingus medžius, atlaisvinti elektros linijas.
Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremalią situaciją savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti.
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