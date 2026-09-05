Elektros Lietuvoje dar neturi beveik 3 tūkst. vartotojų, rodo ESO žemėlapis

Pranešama, jog sudėtingiausia situacija – Utenos rajone, Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio savivaldybėje – čia elektros neturi 1,9 tūkst. klientų.
Operatoriaus teigimu, darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione.
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai.
ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau – iki šios savaitės ketvirtadienio.
Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Dėl nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų tiesioginių nuostolių ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas.
Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3–6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7–13 parų – iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų – iki 660 eurų.
Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą – iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą – iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą – iki 220 eurų, o už jo kurą – iki 90 eurų per parą.
Bendrovė penktadienį pranešė 2–3 kartus padidinanti kompensacijas, anksčiau skelbė kompensuosianti iš viso iki 220 eurų tiesioginių nuostolių.
ESO tikina gavusi virš 3 tūkst. gyventojų prašymų atlyginti bendrą 670 tūkst. eurų žalą. Dažniausiai prašoma atlyginti nuostolius už sugedusį maistą.
Tuo metu tiesioginiams žmonių nuostoliams padengti skelbta suma buvo apie 2 mln. eurų.
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