Ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių: kai kuriems kilo įtarimų

„Valstybė turėtų gebėti ilgiau išsaugoti ir panaudoti žmonių profesinę patirtį ten, kur ji kaupiama dešimtmečiais ir kurios neįmanoma greitai pakeisti“, – pristatydamas savo projektą sakė Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.
Pagal Teismų įstatymo pataisą, asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70 metų.
Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjui sukanka 65 metai arba sueina jo paskyrimo teisėju terminas, jo įgaliojimai baigiasi. Siūloma šį terminą pratęsti iki 75 metų.
Už tai balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 28 politikai. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.
J. Oleko duomenimis, Lietuvos teismų sistemoje šiandien dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę priešpensinio amžiaus.
„Tai reikšminga visos sistemos dalis. Per gana trumpą laiką teismai gali netekti nemažai profesinę patirtį sukaupusių teisėjų. (...) man atrodo, kad išlaikant šiuos žmones arba sudarant galimybę jiems pasilikti, galėtų sukauptą profesinę kompetenciją sudėtingų bylų nagrinėjimo patirties ir toliau kokybiškai naudoti eidami savo pareigas“, – teigė parlamento vadovas.
Anot jo, galimybė patyrusiems teisėjams dirbti ilgiau leistų mažinti staigių personalo pokyčių poveikį, užtikrintų darbo tęstinumą, sudarytų galimybę perduoti sukauptas žinias jaunajai kartai.
Socialdemokratė Birutė Vėsaitė klausė, ar nereikėtų tokią pačią nuostatą taikyti ir kitiems – valstybės tarnautojams, prokurorams, notarams.
J. Olekas tikino, kad tokias pataisas jau rengia Vidaus reikalų ministerija.
„Aušriečiui“ Artūrui Skardžiui kilo įtarimų, kad tokiu būdu valdantieji ruošia visuomenę sprendimui dėl pensinio amžiaus ilginimo.
„Ne, jūs neteisingai supratote. Manau, kad žmonės iki 65 metų tikrai užsidirbo tą atlygį, kad galėtų gauti įvertinimą, kurį jie sukaupė“, – užtikrino J. Olekas.
Manau, kad žmonės iki 65 metų tikrai užsidirbo tą atlygį, kad galėtų gauti įvertinimą, kurį jie sukaupė.
Konservatorius Jurgis Razma klausė, ar projektas nėra taikomas susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui, dirbančiam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. Algirdui Taminskui kitų metų liepą sueis 65 metai ir jam tektų baigti darbą teisme.
Seimo pirmininkas atmetė įtarimus, kad projektas taikomas konkrečiai šiam teisėjui. Anot jo, kitąmet 25 teisėjai sulauks pensinio amžiaus, 2028 metais – dar 28.
„Jau 53 žmonės, kurie galėtų išeiti iš 700 teisėjų. Apie 10 proc., bet aš nemanau, kad jie visi pasiliks, nes mes čia neverčiame pasilikti“, – tvirtino J. Olekas.
„Nėra nė vieno teismo, ar apylinkės, ar apygardų, ar kitų teismų, kur nebūtų laisvų vietų. Tai viena vertus, mes ir bandome pritraukt, atrinkti naujų žmonių, bet tie žmonės, kurie galėtų dar kurį laiką padirbėti ir užimti tas laisvas vietas, kol atsiras kiti žmonės, kiti teisėjai, tiesiog yra priverčiami išeiti iš to darbo“, – sakė jis.
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