ESO pradeda mokėti kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių

Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3–6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7–13 parų – iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų – iki 660 eurų.
Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą – iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą – iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą – iki 220 eurų, o už jo kurą – iki 90 eurų per parą.
Bendrovė praėjusią savaitę pranešė 2–3 kartus padidinanti kompensacijas, anksčiau skelbė kompensuosianti iš viso iki 220 eurų tiesioginių nuostolių.
Sekmadienio duomenimis, ESO gavo daugiau nei 4 tūkst. gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkst. eurų nuostolių.
Be to, ESO mokės pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamą išmoką, jei neturėjo elektros daugiau nei 72 val. – skaičiuojama, kad tam reikės apie 6 mln. eurų.
Tuo metu tiesioginiams žmonių nuostoliams padengti skelbta suma buvo apie 2 mln. eurų.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Sekmadienio rytą jos dar neturėjo apie 1,4 tūkst. klientų.
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