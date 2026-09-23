Etikos sargai nusprendė pradėti tyrimą dėl Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“

Tyrimą atlikti trečiadienį nusprendė posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Prieš dvi savaites komisija buvo nusprendusi susirinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo.
„Dėl L. Matjošaitytės VTEK priėmė sprendimą pradėti tyrimą, ar nebuvo interesų konfliktų situacijos ir ar (ji – BNS) neturėjo nusišalinti nuo klausimų nagrinėjimo, kurie buvo Vyriausioje rinkimų komisijoje. Ir vėlgi VTEK atkreipia dėmesį, (...), kad pačio tyrimo pradėjimas nereiškia, kad mes jau konstatuojame teisės pažeidimą, tiesiog prasideda tam tikras aiškinimosi procesas. (...) Pagal įstatymą mes turime tris mėnesius tyrimui atlikti“, – žurnalistams trečiadienį sakė VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
Šį klausimą VTEK ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl L. Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo.
Praėjusią savaitę dėl L. Matjošaitytės tyrimus pradėjo VRK ir Lietuvos advokatūra.
Rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi L. Matjošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų „aušriečiams“. Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi.
L. Matjošaitytė teigia interesų konflikto, dirbant komisijoje svarstant su „Nemuno aušra“ susijusius klausimus, nepatyrusi.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius yra patvirtinęs, kad partija bendravo su L. Matjošaityte, tuo metu partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis praėjusią savaitę žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp partijos ir L. Matjošaitytės pavadino absurdiškomis.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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