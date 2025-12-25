„Eurobarometras“: gyvenimu Lietuvoje džiaugiasi 88 proc. lietuvių

Tyrimo duomenimis, svarbiausia problema Lietuvoje išlieka infliacija – ją kaip didžiausią rūpestį įvardijo 39 proc. apklaustų gyventojų. Toliau pagal įvardintas problemas rikiuojasi gynyba ir saugumas (26 proc.) bei Rusijos invazija į Ukrainą (20 proc.). Pastarieji rodikliai išskiria Lietuvą bei daugumą Šiaurės ir Rytų Europos šalių iš kitų ES valstybių, kur saugumo klausimai kelia mažiau nerimo visuomenei.
Tuo metu demokratijos veikimu Lietuvoje teigė esantys patenkinti 55 proc. gyventojų, truputį daugiau nei ES vidurkis, siekiantis 54 proc. Nors šis rodiklis kiek sumažėjo, palyginti su praėjusių metų rudens tyrimu, pastaruosius dvejus metus patenkintųjų demokratijos veikimu šalyje yra daugiau nei nepatenkintųjų. Dauguma lietuvių (86 proc.) mano, kad demokratijai grėsmę kelia dezinformacija.
Žmonių pasitikėjimas žiniasklaida Lietuvoje ir Europoje skiriasi priklausomai nuo priemonės. „Eurobarometro“ duomenys rodo, kad labiausiai gyventojai pasitiki radiju – šią priemonę kaip patikimą Lietuvoje nurodė 65 proc. apklaustųjų, o ES vidutiniškai 68 proc. Televizija taip pat sulaukia nemažai pasitikėjimo – ją teigiamai vertina 63 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų. Tuo metu internetiniais naujienų puslapiais pasitiki 42 proc., o socialiniais tinklais – 31 proc. lietuvių.
Naujausia apklausa taip pat parodė, kad Lietuvos gyventojų pasitikėjimas ES išlieka aukštas – pasitikėjimą ja nurodė 66 proc. gyventojų. Tai antras aukščiausias rezultatas visoje Bendrijoje, viršijantis bendrą vidurkį, kuris siekia 48 proc.
„Lietuviai taip pat išsiskiria optimizmu dėl ES ekonomikos – net 73 proc. lietuvių ES ekonomiką vertina gerai ir tai yra geriausias rezultatas tarp valstybių narių. Optimizmas išlaikomas ir dėl ateities – net 71 proc. respondentų Lietuvoje optimistiškai vertina ES ateitį, o tai yra ketvirtas rezultatas tarp valstybių narių“, – pranešime teigia Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
Apklausos rezultatai parodė, kad 54 proc. lietuvių gynybą ir saugumą įvardija svarbiausiu ES prioritetu artimiausiems penkeriems metams. Tai aukščiausias rodiklis Bendrijoje, kurios vidurkis šiuo klausimu siekia 34 proc.
Panašų požiūrį į gynybą ir saugumą demonstruoja Suomija ir Danija – atitinkamai 53 proc. ir 52 proc. jų gyventojų laiko tai svarbiausiais ES prioritetais.
Europoje Lietuvos visuomenė taip pat išlieka viena labiausiai remiančių Ukrainą. „Eurobarometro“ duomenimis, karinei paramai Ukrainai Lietuvoje pritaria 77 proc. gyventojų, kai ES vidurkis siekia 57 proc. Taip pat finansinę paramą šiai šaliai palaiko 85 proc. lietuvių, už ekonomines sankcijas Rusijai pasisakė 82 proc. bei Ukrainos narystę ES teigė palaikantys 71 proc. šalies gyventojų.
Europos Komisijos užsakymu „Eurobarometro“ tyrimas buvo atliktas šių metų spalio mėnesį visose ES valstybėse narėse. Tyrimo metu tiesioginio interviu metodu visoje Lietuvoje buvo apklausti 1 002 gyventojai, atrinkti atsitiktinės tikimybinės atrankos būdu. Respondentų amžius – 15 ir daugiau metų. Apklausa reprezentuoja visų Lietuvos piliečių nuomonę su ne didesne nei 3,1 proc. statistine paklaida.
Naujausi komentarai