Galite jaustis prasčiau: Lietuvoje – magnetinė audra

Kaip skelbė meteofor.lt, pirmadienio vakarą Lietuvoje turėjo būti fiksuojama stipri geomagnetinė audra, tačiau situacija, atrodo, bus geresnė – naktį ir ryte prognozuojama silpna arba vidutinė audra. Ji sieks 5 arba 6 balus.
Nedidelis suaktyvėjimas žadamas nuo antradienio vidurdienio.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 22–27, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 92 cm, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių temperatūra.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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