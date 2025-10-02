Generalinis komisaras atviras: tai yra gąsdinantys skaičiai

„Poreikiai nuo 2023 metų pradžios jau buvo pateikti dėl karinio standarto, tai yra įsigyti modernią vakarietišką ginkluotę. (...) Deja, šiandien kol kas jie nebuvo patenkinti“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė pareigūnų vadas.
Pasak jo, šiuo metu trūksta net ir senesnių rusiškų „Kalašnikov“ automatų, nes dalis jų kaip parama buvo perduota Ukrainai.
A. Paulausko teigimu, policijai trūksta ir apie 1,5 tūkst. pareigūnų.
„Tas trūkumas pamažu auga. (...) Nuo 2018 metų policija susitraukė tūkstančiu pareigūnų – nuo 8200 iki 7200 pareigūnų, kurie šiandien yra rikiuotėje. Manau, gąsdinantys skaičiai, nes tikrai visa eilė paslaugų, kurias teikiame visuomenėje, jos pradeda strigti, prastėja kokybė, prastėja reagavimas į įvykius, mažėja gatvėse patruliuojančių pareigūnų“, – kalbėjo generalinis komisaras.
Viena vertus, taip yra todėl, jog į tarnybą dėl mažo atlyginimo nepavyksta pritraukti jaunų žmonių.
„Mes neturime policijos akademijos, mes negalime pasiūlyti konkurencingo atlyginimo. Ir antra, mums sunkiai pavyksta išlaikyti patyrusius policijos pareigūnus, nes pensijos yra pakankamai žemos. Nauja tendencija – policijos pareigūnai, net nesulaukę pensinio amžiaus, palieka tarnybą būdami 40-ies ar jaunesni tik tam, kad dar galėtų įsikabinti į darbo rinką ir toliau dirbti“, – kalbėjo A. Paulauskas.
„Jie supranta, kad jeigu jie savo visą tą brandų gyvenimą atiduos policijai ir išeis į pensiją būdami virš 50-ies, tikrai jiems gali būt labai sudėtinga po to darbo rinkoje susirasti darbus“, – pridūrė jis.
Pasak jo, tą bandoma spręsti, o vienas iš būdų – Seime svarstomos pataisos dėl kompensacijos pareigūnams už ištarnautus metus.
