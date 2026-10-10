Geologijos tarnyba: Lietuvoje 2025-aisiais fiksuoti du silpni žemės drebėjimai

Pranešama, kad du silpni drebėjimai užfiksuoti Vakarų Lietuvoje, greta Gargždų giluminių lūžių sistema.
„Pirmasis žemės drebėjimas 2025 m. gruodžio 14 d. įvyko 8 val. 35 min. Lietuvos laiku, jo magnitudė siekė 2,7. Antrasis užregistruotas 12 val. 3 min., jo magnitudė – 2,4. Abiejų įvykių seismogramos ir spektrogramos buvo būdingos gamtiniams tektoniniams žemės drebėjimams“, – skelbiama LGT išplatintame pranešime spaudai.
Kaip teigiama, šiuos LGT specialistų duomenis patvirtino Helsinkio universiteto Seismologijos instituto ekspertai.
„Patys drebėjimai buvo silpni, bet jų mokslinė reikšmė didelė. Pirmą kartą surinkome patikimus instrumentinius duomenis, patvirtinančius, kad gamtiniai tektoniniai žemės drebėjimai vyksta ir Lietuvos teritorijoje. Nauji duomenys taip pat leido iš naujo įvertinti ankstesnį seisminį įvykį ir daugiau sužinoti apie Vakarų Lietuvos tektoninių struktūrų aktyvumą“, – teigia pranešime cituojamas LGT Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis seismologas Andrius Pačėsa.
„Taigi 2025 m. Lietuvoje užregistruotų drebėjimų išskirtinumas yra ne jų stiprumas. Svarbu tai, kad pirmą kartą patikimai instrumentiškai patvirtinta jų gamtinė tektoninė kilmė“, – priduriama pranešime.
LGT teigimu, užfiksuoti ir patvirtinti duomenys apie minėtuosius žemės drebėjimus, gruodį įvykusius Vakarų Lietuvos teritorijoje, leido iš naujo lokalizuoti ir dar kartą išanalizuoti kitą – 2015 m. birželio 12-ąją – tame pačiame Lietuvos regione įvykusį tektoninį žemės drebėjimą.
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