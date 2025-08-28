Gimnazijos mokytoja nutraukė bado akciją

Kaip pranešė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, po kelias dienas vykusių diskusijų tarp gimnazijos direktoriaus ir mokytojos, kuri taip pat yra minėtos profsąjungos pirmininkė, buvo pasirašyta taikos sutartis.
„Sprendimas imtis bado akcijos buvo priimtas po ilgą laiką gimnazijoje besitęsusių įtampų. Viena pagrindinių ginčo priežasčių buvo ilgalaikė diskriminacija, psichologinis spaudimas bei teisiniai ginčai dėl to, kad kelerius metus jai trukdė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ir gauti atitinkamai didesnį darbo užmokestį“, – teigiama pranešime.
Gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius BNS anksčiau yra sakęs, jog mokytoja aiškiai nesuformulavo, kodėl vykdo šią akciją.
Profsąjunga savo pranešime taikos sutarties sąlygų neįvardino.
Akcijos metu E. Navickienė šalia gimnazijos buvo pasistačius palapinę ir, kol vyko protesto akcija, nevalgė.
E. Navickienės advokatas Karolis Gebrauskas taip pat yra sakęs, kad teismuose nagrinėjami penki civiliniai ieškiniai dėl skirtingų mokykloje nutikusių incidentų.
