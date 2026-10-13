Gitanas Nausėda: Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios JAV rotacijos kariai

„Puikios naujienos – pirmieji sugrįžtantys JAV rotacijos kariai nusileido Lietuvos žemėje. Kartu esame stipresni!“ – socialiniame tinkle „X“ nurodė G. Nausėda.
Jis už tai dėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai.
Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
Be to, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.
Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva, tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.
Naujausi komentarai