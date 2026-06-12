Gitanas Nausėda pasirašė LRT valdysenos pertvarką

Papildomų komentarų Prezidentūra neteikė.
Seimas pataisas priėmė prieš kiek daugiau nei savaitę. BNS rašė, kad jomis įsteigiama LRT valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos ir stiprinamos galios.
Priimant pataisas valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlytų įstatymo nuostatų įsigaliojimo terminų.
Tai reiškia, kad dabartinė LRT direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką, kuria pakeisti atleidimo pagrindai. Be to, tarybai leista pačiai spręsti, ar dėl atleidimo balsuoti slaptai, ar atvirai.
Viena iš žurnalistus vienijančių organizacijų – Žurnalistų profesionalų asociacija – prašė prezidento pataisas vetuoti. Prašymas argumentuotas tuo, kad dabartinei vadovei galios pakeista atleidimo tvarka, o toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis.
Dabartinė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė anksčiau teigė besitikinti, kad teisės aktas bus apskųstas Konstituciniam Teismui.
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