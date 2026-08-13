Glaustai: Vaikų teisių tarnyba nusprendė nepaimti Žlabių vaikų

Šalyje tęsiasi diskusijos, kokių veiksmų būtina imtis siekiant užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, kuriais apkaltinti du kunigai.
Teisėjas atmetė įtarimų korupcija sulaukusio Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo pratęsti kardomosios priemonės – apykojės – dėvėjimo terminą.
Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) nusprendė, kad Žlabių šeimos vaikai nebus paimami. Vaiko teisių gynėjai inicijuoja šeimai pagalbą.
Tarp svarbiausių dienos naujienų – žinia apie Saudo Arabijos prekybos konglomerato „BinDawood Holding“ svarstymus investuoti Lietuvoje.
Užsienio aktualijose – Irano tvirtinimai, kad JAV anaiptol nekontroliuoja Hormuzo sąsiaurio, griežtą Japonijos protestą išprovokavęs Rusijos prezidento vizitas Kurilų salose ir įtartinas radinys Vokietijos geležinkelio stotyje.
LIETUVOS ĮVYKIAI
Tęsiasi diskusijos, kokių veiksmų būtina imtis siekiant užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, kuriais dabar apkaltinti du kunigai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentavo, jog šalies pozicija šiuo klausimu turi būti aiški – smurtas prieš vaikus negali būti toleruojamas. Jo teigimu, konkrečias aplinkybes turi nustatyti teisėsauga ir teismas, tačiau valstybės pareiga yra užtikrinti, kad nė vienas galimas nusikaltimas nebūtų nutylėtas, nė viena auka nebūtų palikta viena, o institucijos reputacija niekada nebūtų iškeliama aukščiau žmogaus ir vaiko saugumo. Vyriausybės vadovas tikisi atsakymų, ar buvo imtasi visų priemonių, siekiant tokių atvejų išvengti. Anot jo, esant poreikiui, papildomų priemonių imsis ir ministrų kabinetas – esą reikia įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai bei instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė pareiškė, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešojo registro diskusijų. Tokio įstatymo tikslas, anot jos, būtų sustiprinti kontrolės ir prevencines priemones, kurios užkirstų kelią seksualinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms. Politikė pažymėjo, kad būtina užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes. Tokiu būdu valstybėje būtų užkertamas kelias pakartotiniams nusikaltimams bei sustiprinta visuomenės apsauga nuo socialiai žalingų veiksmų. Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas interviu Eltai sakė, kad nuostabą kelia tai, kad vieno kunigo nusikaltimai galėjo būti daromi 23 metus ir esą niekas apie tai nežinojo. Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad neretai seksualinės prievartos nusikaltimai padaromi uždarose struktūrose, kur vieni asmenys turi paklusti kitiems. Bažnyčia, mokslininko teigimu, yra viena iš institucijų, kurioje sąlygos išnaudojimui tinkamos.
Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) nusprendė, kad Žlabių šeimos vaikai nebus paimami, vaiko teisių gynėjai inicijuoja šeimai pagalbą. Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl pagalbos poreikio šeimai. Priimtas sprendimas šeimai inicijuoti reikalingą pagalbą, kurią teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras. Pabrėžiama, kad dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, kurie susiję su vaikų sveikatos priežiūra ir jų dalyvavimu ugdymo procese. Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone veikianti pogrindžio spaustuvė „ab“ privalo būti apsaugota. Nors prieš tai Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti nuo 1998 metų besitęsiantį bendradarbiavimą su ja, R. Kauno teigimu, bus bandoma susitarti su muziejaus vadovybe, kad šis objektas liktų ateities kartoms kaip reali vieta, neginkluoto pasipriešinimo pavyzdys. Kaune besilankęs ministras aiškino besitikintis dėl to rasti kalbą su Karo muziejaus vadovybe, taip pat žadėjo galvoti, kaip apsaugoti objektą, jo vertybes, kokių investicijų reikia ir kaip jas surasti“. R. Kauno teigimu, spaustuvėje-leidykloje saugomais istorinės atminties šaltiniais šiuo metu naudojosi ir iš jų mokėsi ne tik šalies kariai bei šauliai, bet ir moksleiviai.
Konservatorė Gintarė Skaistė tvirtina, kad Mykolo Romerio universitetui (MRU) pateiks visą reikalingą informaciją, kad skunde dėl jos disertacijos keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti. Apie tai, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba sulaukė skundo dėl jos mokslinio darbo, politikė sužinojo iš viešosios erdvės, nes šiuo metu yra išvykusi iš Lietuvos. Kartu ji pažymėjo, kad disertacija nuo pat apgynimo buvo viešai prieinama ir kiekvienas norintis galėjo su ja susipažinti. Visgi jai svarbu, kad visi skunde keliami klausimai būtų profesionaliai ir objektyviai įvertinti. MRU vicerektoriaus Saulius Spurga nurodė, kad įstaiga kol kas nėra išsamiai susipažinusi su gauto skundo turiniu, tačiau sakė, jog jis bus nagrinėjamas nustatyta tvarka.
Parlamentaras Vytautas Sinica ketvirtadienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas ginti viešąjį interesą, siekiant grąžinti Kauno mečetę Lietuvos totorių bendruomenei. Jis teigia, kad tarpukariu valstybės lėšomis pastatyta mečetė buvo padovanota Lietuvos totoriams, o ne šiuo metu ją naudojantiems kitų valstybių piliečiams. Todėl politikas ragina prokurorus kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo perimant šiuos maldos namus valstybės nuosavybėn, o vėliau imtis priemonių, kad jie vėl būtų perduoti Lietuvos totorių bendruomenei. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas pažymėjo, kad situacija nėra vienareikšmė, o klausimo nereikėtų vertinti vien kaip Lietuvos totorių ir dabartinių mečetės vadovybės konflikto. Be to, anot jo, totorių iš mečetės niekas neišvarė.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Lietuvoje viešintis Saudo Arabijos prekybos konglomerato „BinDawood Holding“ vadovas Ahmadas BinDawoodas teigė, kad bendrovė svarsto tiesiogines investicijas į Lietuvos maisto pramonę. Tarp galimų variantų – naujos gamyklos statyba arba jau esančios infrastruktūros panaudojimas produkcijai, kuri būtų eksportuojama į Saudo Arabiją ir kitas regiono šalis. Pasak A. BinDawoodo, bendrovė investicijų galimybėmis Lietuvoje domisi apie pusmetį, o didžiausią potencialą įžvelgia pieno ir žemės ūkio produkcijos sektoriuose. Bendrovės vadovas pažymėjo, kad Saudo Arabijai svarbus apsirūpinimas maistu ir tiekimo grandinių saugumas, todėl įmonė ieško galimybių turėti produkcijos tiekimą iš skirtingų pasaulio regionų.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė teigė, kad klubas neturi konkrečios Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo vizijos, tačiau laikosi pozicijos, jog pastatas negali būti nugriautas. Anot jos, Sporto rūmai yra svarbi Lietuvos Atgimimo istorijos dalis, tačiau sprendžiant jų ateities klausimą būtina atsižvelgti ir į toje vietoje buvusių senųjų žydų kapinių reikšmę. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad dėl pastato ateities dar reikės diskusijų su Lietuvos žydų bendruomene ir svarstė galimybę jį paversti Atminties rūmais. Pavasarį Seimas po pateikimo pritarė siūlymui Sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ po „Laisvės TV“ paskelbto tyrimo apie galimai neskaidriai vykdytus viešuosius pirkimus ir socialinių būstų būklę pradėjo vidinį patikrinimą. Įmonės direktorė Rosita Žibelienė teigė, kad į paviešintą informaciją žiūrima rimtai, tačiau vaizdo įrašo negalima vertinti kaip išsamaus ir visapusiško tyrimo. Pasak jos, apie dalį jame minimų aplinkybių įmonė anksčiau nebuvo informuota, todėl iki vidinio tyrimo pabaigos susilaikoma nuo išankstinių išvadų. Į situacijos vertinimą taip pat įtrauktas nepriklausomas Vilniaus miesto savivaldybės Atitikties ir atsparumo skyriaus atstovas. „Laisvės TV“ tyrime teigiama, kad „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų buvo suremontuoti netinkamai. Po paviešintos informacijos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pranešė ketinanti siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus.
LIETUVOS TEISĖTVARKOS AKTUALIJOS
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį atmetė įtarimų korupcija sulaukusio Seimo nario, buvusio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratęsti kardomosios priemonės – apykojės – dėvėjimo termino. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įtariamojo S. Skvernelio skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo liepos 30 d. nutarties, kuria įtariamajam buvo pratęstas kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros terminas dviem mėnesiam: nuo rugpjūčio 2 d. iki spalio 2 d. Teisėjas M. Povilanskas pažymėjo, kad, atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo nustatyta, jog įtariamasis S. Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas – bendravo su kitu įtariamuoju – todėl, teisėjo manymu, jam buvo pagrįstai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagrįstai pratęstas jos taikymo terminas. Teisėjas Eltai sakė, kad ikiteisminio tyrimo metu nustačius nevienkartinius anksčiau taikytos švelnesnės kardomosios priemonės pažeidimo atvejus, yra pagrindas pripažinti, kad nepratęsus kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros termino, šioje proceso stadijoje, nebus pasiekti Baudžiamojo proceso kodekse numatyti kardomųjų priemonių tikslai, o įstatyme įtvirtintas proporcingumo principas, pratęsus intensyvios priežiūros terminą, nėra pažeidžiamas. Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Statistika rodo, kad gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkst. daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Pasak PAGD direktoriaus Renato Požėlos, ypač neramina eismo įvykių statistika: šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių – tris kartus daugiau nei pernai. Kaip pasakojo ugniagesių vadovas, iš avarijų metu sudaužytų transporto priemonių ištraukiamiems žmonėms dažniausiai nustatomos stuburo, galvos traumos.
Smurtu prieš sutuoktinę kaltinamas prokuroras Juozas Bagdonavičius atleistas iš darbo. Kaip pranešė prokuratūra, tokiu elgesiu pareigūnas padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą. Ši išvada buvo pateikta generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, atlikus tarnybinį patikrinimą. Prokuratūros vadovė, susipažinusi su minėto patikrinimo medžiaga, nusprendė atleisti iš pareigų J. Bagdonavičių.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Iranas neigė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, esą amerikiečiai visiškai kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pakartotiniai JAV pareigūnų tvirtinimai apie Hormuzo sąsiaurio blokados panaikinimą nekeičia realybės, pareiškė Irano sąsiaurio priežiūros institucija (PGSA). Sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos, pridūrė PGSA. Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra (UKMTO) neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Prieš JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradedant atakas prieš Iraną, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį vyko beveik netrukdomai. Iranas pastaruoju metu neslepia ketinimų apmokestinti per sąsiaurį plaukiančius laivus, o šiuos planus aiškina laivybos daroma žala aplinkai.
Japonijos užsienio reikalų ministras išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų griežtą protestą dėl prezidento Vladimiro Putino vizito abiejų šalių ginčijamose Kurilų salose. Pasak Toshimitsu Motegi, Kurilų salos „tiek istoriniu požiūriu, tiek pagal tarptautinę teisę yra neatsiejama Japonijos teritorijos dalis“. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai kartina įtampa dėl šių ginčijamų salų, Japonijoje vadinamų Šiaurinėmis teritorijomis, kurias 1945 m. paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis užėmė Sovietų Sąjunga ir deportavo apie 17 tūkst. jose gyvenusių japonų. 1956 m., kaimynėms užmezgus diplomatinius santykius, Sovietų Sąjungos lyderis Nikita Chruščiovas pasiūlė pagal taikos sutartį Japonijai grąžinti dvi ginčijamas salas. Nors 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai derybos buvo atnaujintos, pažangos jose nepasiekta. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad V. Putinas ketvirtadienį apsilankė Kurilų salų žuvų perdirbimo gamykloje, kur buvo pavaišintas ikrais.
Ant geležinkelio bėgių Vokietijos miesto Troichtlingeno stotyje ryte buvo aptiktas „įtartinas daiktas“. Baiminantis, kad jame gali būti sprogmenų, į įvykio vietą buvo iškviesti specializuoti policijos padaliniai, sustabdytas traukinių eismas. Vėliau vietos policija pranešė, kad įtarimai dėl sprogmenų nepasitvirtino, tačiau incidentas, pasak jos, buvo tyčinis: daiktas paliktas ant geležinkelio bėgių siekiant sukelti trikdžių. Šis incidentas įvyko praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai dėl drono su sprogmenimis, palikto netoli kilimo-tūpimo tako prie Ukrainos krovininio lėktuvo, buvo sutrikdyta Leipcigo-Halės oro uosto veikla.
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