Greitosiose – pavojinga problema

LNK žurnalistus pasiekė anoniminis Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų skundas. Jame teigiama, kad medikams vis dar tenka dirbti automobiliais be kondicionierių ir jais vykti pas pacientus. Patys darbuotojai prieš kamerą kalbėti nedrįso, todėl apie situaciją prabilo profesinės sąjungos atstovė.
„Situacija kelia problemų ir pacientams, bet ne mažiau ir mūsų darbuotojams. Dirbti, kai karšta, labai sunku. Automobiliai sensta, greitosios – ypač, nes labai daug važiuojame“, – kalbėjo GMP darbuotojų profsąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė.
Galima tik įsivaizduoti, kaip atrodytų darbas, jei termometro stulpelis pasiektų 30 laipsnių karštį. Viena laimė, kad Lietuvoje šią vasarą karštų dienų nebuvo daug. Naujojo sveikatos apsaugos ministro LNK žurnalistai taip pat teiravosi, ar jam tokia situacija žinoma.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kiek žinau, perkama centralizuotai ir jau 60 išdalinta. Kondicionieriai vasarą turėtų būti“, – sakė Linas Kukuraitis.
„Kiek šiandien yra automobilių be kondicionierių, mes nežinome, nes yra filialai bei atskiri didieji miestai, kurie savo autoparkus valdo atskirai“, – aiškino GMP tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
„Klaipėda, Šilutė – daug kas skundžiasi dėl senų automobilių“, – vardijo J. Keburienė.
Šiuo metu Greitosios medicinos pagalbos tarnyba visoje Lietuvoje turi kiek daugiau nei 300 automobilių, iš kurių aktyviai naudojama apie 220.
„Geroji praktika tokia, jog kai automobilis remontuojamas, sutvarkomi ir kondicionieriai. Jei nesutvarkomas, toks automobilis naudojamas kaip pakaitinis. Kai sugenda vienas, tuomet naudojamas kitas. Mes tikimės, kad filialai taip ir naudoja“, – aiškino T. Bagdonas.
Kyla klausimas, kodėl darbuotojai problemą kelia anonimiškai, tačiau savo realių darbo sąlygų, jei jos iš tiesų tokios, viešai neparodo?
„Lyg ir turime tokį vengimą. Kartais pasitaiko atvejų, kai, išsakęs kažkokias problemas, darbuotojas gali būti pakviestas į etikos komisiją. Tokių atvejų turime“, – teigė J. Keburienė.
„Jei tokių atvejų pasitaiko, kai darbuotojai į budėjimą išsiunčiami su netvarkingu automobiliu, be kondicionieriaus, prašome pranešti tarnybai“, – ragino T. Bagdonas.
Vasaros pradžioje penkias brigadas pasiekė 60 naujų mikroautobusų. Jie pritaikyti pacientams pervežti ir jų gyvybinėms funkcijoms palaikyti.
Naujuose automobiliuose įrengti elektriniai laipteliai ir elektriniai neštuvai. Iš išorės transporto priemonės nudažytos mėlyna ir geltona spalvomis.
LNK.LT primena, kad per artimiausius dvejus metus Lietuva planuoja įsigyti dar 60 naujų greitosios medicinos pagalbos automobilių.
(be temos)