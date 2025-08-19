Griežtėja kontrolė: vairuotojams važiavimas per sieną – tarsi loterija

Vykstantiems į Lenkiją patariama rinktis Lazdijus, o ne Kalvariją – čia nuolatinės patikros kelia spūstis. Net ir darbo dienomis vairuotojams būtina turėti laiko rezervo: ne tik tikrinami dokumentai, apžiūrimos bagažinės, tikrinamas kiekvienas krovinys.
Kai kam tenka parodyti ir ką vežasi krepšiuose. Tokia kasdienybė džiugina ne visus.
„Blogai, nereikalingas, beprasmiškas dalykas“, – teigė vyras.
„Bereikalingas laikas, o jeigu eina kažkas, tai per miškus praeina kas nori“, – kalbėjo gyventojas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kai kuriems lietuviams griežta kontrolė – ramesnės kelionės garantas.
„Jaučiuosi saugiau“, – savo nuomone dalijosi gyventojas.
Vairuotojai sako, kad važiavimas per sieną tarsi loterija – strigsi spūstyse ar ne.
Pasieniečiai atskleidžia, kad dėl patikrų didžiausia spūsčių tikimybė – nuo penktadienio.
„Keletą kartų eilės buvo dėl autoavarijų. Bendravome su lenkais, jeigu eilė pradėdavo formuotis, tai iki kelių kilometrų būdavo“, – pasakojo Kalvarijos pasienio vadas Rolandas Griškonis.
Nuo liepos 7 d. dėl nelegalios migracijos Lenkijos pasienyje patikrinta daugiau nei 350 tūkst. žmonių. 121 įvažiuoti į šalį neleista, 16 įtariami organizavę nelegalią migraciją.
„Sulaikėme apie 50 nelegalų, Lenkijos pusė – 60 neteisėtų migrantų ir apie 65 asmenų neįleido. Buvo Ukrainos piliečiai be dokumentų, be paso“, – aiškino R. Griškonis.
Ne visos patikros praeina ramiai – praėjusią savaitę teko ieškoti bėglių.
„Kriminalinės žvalgybos pareigūnai stabdė automobilį, iš kurio pasišalino asmenys. Panaudojus tarnybinį šunį buvo sulaikyti neteisėti migrantai“, – pranešė Kalvarijos pasienio vadas.
Pasak laikinojo vidaus reikalų ministro, situacija su nelegalais blogėja. Šiemet per septynis mėnesius jų tiek, kiek pernai buvo per visus metus. Daugiausiai atvyksta iš Afrikos.
„Viršijome praeitų metų bandymų pereiti Lietuvos–Baltarusijos sieną skaičių: fiksuota virš 1000 atvejų ir, greičiausiai, skaičius augs“, – duomenimis dalijosi laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kontrolė sustiprinta ir Lietuvoje.
„Turime papildomų pajėgumų prie Latvijos. Nusiųsti prie Latvijos sienos padaliniai, kurie padeda latviams prie Baltarusijos sienos atrasti nelegalią migraciją“, – akcentavo V. Kondratovičius.
Neapsikentę nelegalių migrantų antplūdžio, lenkai sustiprintą patikrą Lietuvos ir Vokietijos pasienyje vykdė liepą – mėnesiui, vėliau pratęsė iki spalio 7 d. Ar nebus pratęsta ir dar ilgesniam laikotarpiui – neaišku.
