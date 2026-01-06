„Grinda“: nuo vakar išvežėme maždaug 1 tūkst. kubinių metrų sniego

„Prisnigo tiek, kad iš aikščių, skverų ir Gedimino pr. sniegą išvežame. Nuo vakar išvežėme maždaug 1 tūkst. kubinių metrų – t.y. kone pusė olimpinio baseino“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienio vakarą rašė „Grinda“.
„Svarbiausias miesto arterijas „Grindos“ technika pravažiavo jau po du kartus, daugumos gatvių danga – šlapia“, – teigiama įraše.
Kaip skelbta, prasidėjus gausesniam snygiui, Lietuvoje įsivyravo sudėtingos oro sąlygos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, gausiausias snygis pastarąsias paras buvo fiksuotas Vakarų Lietuvoje.
Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus. Dėl šių sudėtingų oro sąlygų Plungės rajonas antradienį paskelbė ekstremalųjį įvykį.
Anot LHMT, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios, tačiau pažymima, kad kiekviena šios savaitės diena bus vis šaltesnė.
