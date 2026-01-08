 „Grinda“ pasiruošusi gausiam snygiui penktadienį: gatves valyti pradės po vidurnakčio

2026-01-08 22:14
ELTOS inf.

 Vilniaus miesto savivaldybės aplinkotvarkos bendrovė „Grinda“ skelbia, kad penktadienio rytą, dėl gausaus snygio, vairuotojų gali laukti sudėtingos eismo sąlygos. Įmonė tikina, kad pradėjus snigti, technika yra pasiruošusi dirbti sostinės gatvėse tik sumušus vidurnakčiui.

„Grinda“ pasiruošusi gausiam snygiui penktadienį: gatves valyti pradės po vidurnakčio / Ž. Gedvilos / ELTA nuotr.

„Šiuo metu oro temperatūra – 8 laipsniai šalčio. Naktį prognozuojamas ne tik 12 laipsnių šaltis, bet ir beveik parą truksiantis snygis. Pirmųjų snaigių laukiame iškart po vidurnakčio, tad pradėjus snigti valytuvai ir barstytuvai išjudės į pagrindines miesto eismo arterijas“, – ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Grinda“.

Ji taip pat neatmeta, kad sostinės gyventojai, kurie gali dirbti iš namų, turėtų apsvarstyti ta galimybe pasinaudoti.

„Per rytojų gali iškristi nuo 5 iki 10 cm sniego. Didžiausio snygio laukiame rytinio piko metu, tad eismo sąlygos gali būti sudėtingos. Galintiems dirbti nuotoliu – verta apsvarstyti tokią galimybę“, – tikina bendrovė.

„Grinda“ pridūrė, kad ketvirtadienio vakarą Vilniaus gatvių dangos – švarios, o senamiesčio šaligatviai – sausi.

 

 

