Incidentas pasienyje: aiškėja daugiau šokiruojančių detalių

Kaip teigiama portalo publikacijoje, anot šaltinių, incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovė Lina Laurinaitytė Eltai nurodė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami ikiteisminiai tyrimai.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad liepos pabaigoje Lazdijų rajone migrantų grupė, ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu, užpuolė VSAT pareigūnus. Incidentas įvyko liepos 26 dieną Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, šalia Baltarusijos pasienio.
Teigiama, kad VSAT pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų, iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius.
Apie viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskienė. Ji savo įraše kreipėsi į R. Liubajevą prašydama paaiškinti, kodėl esą keturi VSAT pareigūnai buvo išsiųsti į operaciją, kurioje turėjo susiremti su daugiau nei dvidešimt „lazdomis ir akmenimis ginkluotų migrantų“.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog apie minėtą incidentą pasienyje formaliai buvo informuotas anksčiau, tačiau jam esą buvo pranešta tik apie tai, kad buvo užkardytas tunelio kasimas.
Po žinios apie minėtą incidentą dėl VSAT vadovybės veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Liepos 27 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje.
Vėliau jis buvo praplėstas ir perkvalifikuotas, numačius, jog bus tiriamas galimas rengimasis neteisėtai gabenti žmones per valstybės sieną. Taip pat nuspręsta, jog siekiant patikslinti aplinkybes, susijusias su atsakingų VSAT pareigūnų veiksmais, bus tiriami ir pareigūnų veiksmai.
Tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi VSAT pareigūnams.
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