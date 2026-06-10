Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas

Nurodoma, kad pareigas V. Rūkštelė palieka šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis.
„Dėkoju buvusiai departamento vadovei už jos darbą ir indėlį, administruojant valstybės ir vidaus reikalų informacines sistemas ir duomenų registrus. Išaugus geopolitinėms grėsmėms ir padidėjus kibernetinių atakų skaičiui, informacinių sistemų saugumo klausimas šiandien tapo ypač aktualus“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Susiduriant su naujais kibernetinio saugumo iššūkiais, turime tobulinti veiklos procesus ir ieškoti naujų priemonių, siekiant užtikrinti, kad mūsų informacinės sistemos veiktų sklandžiai ir būtų visapusiškai atsparios šių dienų grėsmėms“, – nurodė jis.
Departamentas atsako už vidaus reikalų informacinės sistemos, Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, taip pat informacinių išteklių, kurių tvarkytojas yra departamentas, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą.
Be kita ko, departamentas taip pat užtikrina Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo, Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų technologinį suderinamumą, atitiktį teisiniams reikalavimams.
150 darbuotojų turinti įstaiga teikia informacinių technologijų paslaugas VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms.
Informatikos ir ryšių departamentui V. Rūkštelė vadovavo nuo 2023 metų birželio 26 dienos.
Naujienų portalas „15min“ praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šiai informacijai pirmadienį premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl V. Rūkštelės atsakomybės.
Dėl šios informacijos VRM antradienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, ministerijos išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra „disponuoja duomenimis apie viešumoje nurodytas aplinkybes, susijusias su galimu Asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje (ADIS) ir Migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) tvarkomų duomenų pažeidimu ar galimu informacijos nutekinimu“.
VRM pažymi, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi MIGRIS, ADIS ir Gyventojų registre, kurį valdo Registrų centras. Anksčiau pats ministras V. Kondratovičius yra sakęs, kad iš ADIS ir MIGRIS duomenys nebuvo pasisavinti.
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