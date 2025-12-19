Inga Žalėnienė tapo pirmąja moterimi Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidente

Naujai išrinkta prezidentė pakeis nuo 2023 metų prezidento pareigas ėjusį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorių profesorių Rimantą Benetį.
Konferencijos prezidentą nariai renka iš 12 konferencijos narių, o tas pats asmuo šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas.
Inga Žalėnienė yra ir Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Association of Universities – IAU) viceprezidentė bei Europos moterų rektorių asociacijos (angl. European Women Rectors Association – EWORA) Direktorių tarybos narė.
Taip pat konferencijos viceprezidentu išrinktas Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius profesorius Eugenijus Valatka.
Lietuvos universitetų rektorių konferencija vienija Lietuvos universitetų rektorius ir atstovauja universitetų interesams nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, prisidėdama prie aukštojo mokslo politikos formavimo ir universitetų bendruomenės stiprinimo.
