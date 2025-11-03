Įsiplieskė konfliktas dėl mėšlino kelio

Rimos kasdienybė – moteris, atvykdama pas giminaitį, kaskart turi važiuoti purvinu keliu. Ji pyksta, kad ūkininkai nesitvarko ir po darbų nenuvalo gatvės.
„Nebesutariu su ūkininku – jis pastoviai šiukšlina: veža, drėbia ant kelio, prisikrauna per daug. Gi žmogus esi – man atrodo, kad nei jam, nei man nepatiktų, kad jis drėbtų, o per tą jo pridrėbtą šūdą važiuočiau. Ir srutas, ir mėšlą veža“, – kalbėjo Radviliškio rajono gyventoja Rima Petrėtienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Gatvė greta ūkio veda dar į dvi gyvenamas sodybas ir į nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektą – paminklą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui bei Minaičių partizanų bunkerį.
„Iš tiesų tai yra labai gausiai lankomas objektas, ir norėtųsi, kad to kelio priežiūra būtų didesnė“, – teigė Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis.
Deja, anot vietinių, ūkininkai tvarkosi nenoriai – dažniausiai gatvė po dienos darbų taip ir lieka apdergta.
„Ten pas jį kieme tikriausiai dramblys nuskęstų, nes jis gi iš savo kiemo veža, ne iš kažkur kitur – iš tos savo fermos, iš savo kiemo jis visą šitą brudą išveža į gatvę ir palieka ant gatvės. Juk ne aš atvežiau ar kažkas kitas papylė“, – piktinosi R. Petrėtienė.
Patys gyvulių augintojai su žurnalistais kalbėti nepanoro.
„Nenoriu to, kam to reikia“, – atkirto ūkininkas.
Jie tikino, kad tvarkosi ir kelią, išvežę visą mėšlą, nuvalo. Rodė, kad tam paruošta ir šluota.
Deja, anot ponios Rimos, kelią ūkininkai nuvalė tik po seniūnės įsikišimo.
„Ji pažadėjo, kad kai išsivešime, tikrai kelią nuvalysime, bet ne po kiekvieno važiavimo – nespėjame“, – aiškino Grinkiškio seniūnė Giedrė Bložienė.
Anot seniūnės, tarp ūkininkų ir vietinių trūksta darnos. Labai purvina gatvė būna retai – tik tada, kai ūkininkus spaudžia mėšlo išvežimo terminai.
„Netyčia galbūt pasitaikė – važiavo traktorius, kuris vežė srutas, šiuolaikinis srutovežis. Bet nepastebėjau jokių lašėjimų, jokių mėšlo gabaliukų – tiesiog buvo purvas“, – komentavo G. Bložienė.
Kad gatvė šalia Minaičių bunkerio ir muziejaus visada būtų švari, įsikišti žada ir meras.
„Tuo klausimu kalbėsime ir su Ūkininkų sąjunga, kurie galėtų paraginti ūkininkus labiau į tai atkreipti dėmesį. Žinoma, kalbame ir su seniūnais – prašome informuoti, jei yra tokių bėdų“, – sakė K. Račkauskis.
Neapsikentusiems gyventojams gali padėti policija – jie dėl taršos ūkininkus baudžia.
„Važiuoja, ir visai neseniai buvo čia regioniniai keliai užteršti – tikrai žinau, kad nubaudė ūkininkus. Jie tada būna atsargesni ir nusivalo išvažiuodami iš lauko. Bet vairuotojai dažnai keičiasi. Jei ūkininkas žino, tai galbūt vairuotojas nežino“, – aiškino G. Bložienė.
„Bet tu po savęs susitvarkyk – neprivalau per jo šiukšles važiuoti, neprivalau, jūs sakykit man ką norit“, – pabrėžė R. Petrėtienė.
Dažniausiai ūkininkus gelbėja lietus – kelias dienas gausiai palijus, gatvė ir vėl tampa švari.
(be temos)