Ispanija Lietuvoje dislokavo antidronines sistemas „Crow“

Pasak jos, šios sistemos skirtos aptikti, stebėti ir neutralizuoti bepiločius orlaivius, galinčius kelti grėsmę kariniams vienetams ir infrastruktūrai.
„Nuoseklūs Ispanijos sprendimai prisidėti prie oro gynybos Baltijos regione yra aiškus politinės valios ir įsipareigojimo NATO kolektyvinei gynybai įrodymas. Tokie sąjungininkų veiksmai stiprina atgrasymą, siunčia nedviprasmišką signalą apie Aljanso vienybę ir yra svarbūs užtikrinant Lietuvos ir viso rytinio sparno saugumą“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Šiaulių aviacijos bazėje esančias sistemas eksploatuoja Ispanijos Karinių oro ir kosmoso pajėgų taktinis oro pajėgų vienetas „Vilkas“.
Pasak KAM, devynių karių komanda nuolat stebi priskirtą oro erdvę, siekdami apsaugoti rytinę NATO sieną nuo neatpažintų dronų ir oro balionų.
Sistema „Crow“ naudoja radarų, kamerų, jutiklių ir elektroninės kovos priemonių derinį, sukurdama „išmanųjį skydą“, skirtą kritinės infrastruktūros, oro uostų ir karinių vienetų apsaugai.
Šiuo metu ispanai taip pat vadovauja 70-ajai NATO oro policijos misijos rotacijai Lietuvoje bei veikia pagal NATO oro gynybos rotacinį modelį.
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose šiuo metu dislokuotas Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas su naikintuvais F-18.
