Sausio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 17-oji, šeštadienis, 3 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.33 val., leidžiasi 16.25 val. Dienos ilgumas 7.52 val.
Mėnulis (delčia) teka 8.33 val., leidžiasi 14.24 val.
Vardadieniai:
Antanas, Dovainis, Vilda, Leonilė
Sausio 17-oji Lietuvos istorijoje:
1732 — gimė paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis. Mirė 1798 m.
1835 — Anykščiuose gimė Antanas Baranauskas, Seinų vyskupas, poetas, poemos „Anykščių šilelis“ autorius. Mirė 1902 m.
1886 — gimė Kleopas Jurgelionis, lietuvių poetas, vertėjas, kalbininkas. Nuo 1909 m. gyveno JAV. Mirė 1963 m.
1941 — gimė baletmeisteris Elegijus Bukaitis. Mirė 2020 m.
1968 — Vilniuje mirė lietuvių dainininkas bei vargonininkas Kipras Petrauskas, atlikęs Birutės brolio vaidmenį pirmojoje Vilniuje pastatytoje operoje „Birutė“. Gimė 1885 m.
1991 — tuometinė Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – priėmė įstatymą, kuriuo remiantis buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).
2009 — „Lietuvos avialinijos“ nutraukė skrydžius.
2013 — teatro režisieriui Rimui Tuminui Maskvoje įteikta 2012 metų tarptautinė Konstantino Stanislavskio premija.
2013 — būdama 85 metų Jungtinėse Valstijose mirė poetė Liūnė Sutema (Zinaida Nagytė-Katiliškienė).
2025 — Valstybės gynimo taryba (VGT) sutarė, kad nuo 2026 iki 2030 metų gynybos finansavimas turėtų siekti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Sausio 17-oji pasaulio istorijoje:
1601 — Ispanijos sostinė iš Madrido perkelta į Valjadolidą.
1706 — gimė JAV valstybės veikėjas, JAV politikas ir mokslininkas Benjamin Franklin (Bendžaminas Franklinas).
1734 — Augustas III buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi.
1820 — gimė anglų rašytoja Anne Brontë (Anė Brontė). Mirė 1849 m.
1860 — gimė rusų dramaturgas Antonas Čechovas. Mirė 1904 m.
1899 — Italijoje gimė garsusis Čikagos (JAV) gangsteris Al (Alphonseas) Capone (Alas (Alfonsas) Kaponė). Mirė 1947 m.
1928 — gimė žymus Londono kirpėjas bei stilistas Vidal Sassoon (Vidalis Sasūnas).
1942 — gimė triskart pasaulio profesionalų bokso sunkaus svorio čempionas, JAV boksininkas Muhammad Ali (Muchamedas Ali) – Cassius Clay (Kasijus Klėjus). Mirė 2016 m.
1943 — britų Ministras Pirmininkas Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis) ir Jungtinių Valstijų Prezidentas Franklin D. Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) susitiko Kasablankoje, Maroke.
1945 — sovietų daliniai ir lenkų partizanai išvadavo Varšuvą, kurią daugiau nei prieš 5 metus okupavo naciai.
1971 — gimė žymus britų lenktynininkas Richard Burns (Ričardas Burnsas). Mirė 2005 m.
1991 — Richard Brenson (Ričardas Brensonas) ir Per Lindstrand (Peras Linstrandas) pirmą kartą oro balionu perskrido Ramųjį vandenyną.
1995 — didžiausias per 70 metų žemės drebėjimas Japonijoje sugriovė Kobę ir kitus vakarinės dalies miestus: žuvo daugiau nei 5000 žmonių, nuostoliai viršijo 85 mlrd. dolerių.
1996 — šeichas Omar Abdel-Rahman (Omaras Abdelis-Rachmanas) ir devyni jo bendrininkai nuteisti kalėti už ketinimą susprogdinti JTO pastatą Niujorke.
1998 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) davė parodymus, Paul Jones (Polai Džouns) apkaltinus valstybės vadovą seksualiniu priekabiavimu.
2010 — būdamas 72 metų amžiaus Londone mirė rašytojas Erich Segal (Erikas Sigalas), sukūręs populiarų romaną „Meilės istorija“ (Love Story).
2021 — Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas buvo suimtas vos parskridęs į Maskvą iš Vokietijos, kur penkis mėnesius gydėsi dėl apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga
2023 — Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) patvirtino naujuoju šalies gynybos ministru skiriantis socialdemokratų politiką Borisą Pistorių (Borisą Pistorijų).
Sausio 17-oji šou pasaulyje:
1948 — gimė grupės „Rolling Stones: gitaristas Mick Taylor (Mikas Teiloras).
1956 — Anglijoje gimė dainininkas Paul Young (Polas Jangas).
1957 — gimė amerikiečių grupės „The Bangles“ narė Susanna Hoffs (Suzana Hofs).
1962 — gimė kanadiečių aktorius Jim Carrey (Džimas Keris), atlikęs vaidmenis populiariais tapusiuose filmuose „Bukas ir bukesnis“, „Kaukė“.
1969 — grupė „The Beatles“ Didžiojoje Britanijoje išleido albumą „Yellow Submarine“.
2007 — būdamas 81 metų mirė Pulitzer (Pulicerio) premija apdovanotas amerikiečių humoristas Art Buchwald (Artas Buchvaldas), aprašęs naktinį gyvenimą pokariniame Paryžiuje ir mėnesių mėnesiais vienoje Vašingtono slaugos ligoninėje laukęs savo mirties.
2012 — nebylus filmas „Artistas“ (The Artist) gavo daugiausiai BAFTA nominacijų — net dvylika.
2015 — būdama 83 metų mirė arabų kino legenda ir buvusi Omar Sharif (Omaro Šarifo) žmona, Egipto aktorė Faten Hamama (Faten Hamama).
