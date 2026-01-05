Sausio 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 5-oji, pirmadienis, 2 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.41 val., leidžiasi 16.07 val. Dienos ilgumas 7.26 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.24 val., teka 18.51 val.
Vardadieniai:
Simonas, Vytautas, Vytautė, Telesforas, Gaudentas, Simas
Sausio 5-oji Lietuvos istorijoje:
1919 — Sovietų Rusijos kariuomenė užėmė Vilnių.
1923 — gimė rašytojas, Šiaurės šalių, skandinavų kalbų vertėjas Antanas Paraščiakas.
1927 — gimė poetas Vladas Grybas. Mirė 1954 m.
1930 — gimė lietuvių filologas, kalbininkas, vertėjas ir žurnalistas, ilgametis „Kultūros barų“ vyriausiasis redaktorius Bronys Savukynas. Mirė 2008 m.
1931 — gimė architektas, inžinierius statybininkas, humanitarinių mokslų daktaras Napoleonas Kitkauskas.
1931 — Telšiuose gimė tautosakininkas, literatūrologas Leonardas Sauka. Mirė 2022 m.
1990 — buvo pertvarkyta Lietuvos civilinės aviacijos valdyba ir įsteigta valstybinė aviakompanija „Lietuvos avialinijos“.
Sausio 5-oji pasaulio istorijoje:
1066 — mirė Anglijos karalius nuo 1042 metų Edvardas, kuris 1161 metais buvo kanonizuotas.
1401 — gimė Nicolaus von Cues (Nikolajus Kuzietis), Renesanso filosofijos pradininkas, Katalikų bažnyčios veikėjas, vokiečių mąstytojas.
1757 — Versalyje nesėkmingai mėginta nužudyti Prancūzijos karalių Liudviką XV.
1846 — gimė vokiečių filosofas Rudolf Christoph Eucken (Rudolfas Eukenas), 1908 m. Nobelio literatūros premijos laureatas.
1855 — gimė skustuvo išradėjas Camp Gillette (Kempas Žiletas).
1914 — lydimas sėkmės, automobilių kūrėjas Henry Ford (Henris Fordas) pakėlė savo darbuotojams darbo užmokestį nuo 2,40 iki 5 dolerių per dieną ir sutrumpino darbo valandų skaičių per savaitę.
1919 — Rose Luxemburg (Rozos Liuksemburg) ir Karlo Liebknechto (Karlo Libknechto) vadovaujami revoliucionieriai užėmė keletą pastatų Berlyne bei mėgino nuversti vyriausybę.
1925 — Nellie Taylor Ross (Neli Teilor Ros) tapo pirmąja moterimi-gubernatore JAV Vajomingo valstijoje.
1932 — gimė rašytojas bei kritikas Umberto Eco (Umberto Eko). Vienas žymiausių jo kūrinių — „Rožės vardas“. Mirė 2016 m.
1968 — Kompartijos lyderiu bei šalies vadovu Čekoslovakijoje tapo Aleksandras Dubčekas.
1939 — amerikiečių aviatorė Amelia Earhart (Amelija Erhart) paskelbta mirusia po to, kai 1937 metais dingo virš Ramiojo vandenyno. Ji mėgino tapti pirmąja moterimi pilote, apskriejusia pasaulį. Nei A. Earhart, nei jos šturmano Fredo Noonano (Fredo Nunanas)
1993 — 89 tūkst. tonų naftos išsiliejo iš Liberijos tankerio netoliese Škotijos pakrantės.
1997 — Rusija baigė planuotą savo dalinių išvedimą iš Čečėnijos.
1999 — Irako prezidentas Saddamas Husseinas (Sadamas Huseinas) paragino arabus nuversti savo šalių vadovus, jei šie yra JAV sąjungininkai.
2014 — būdamas 71 metų mirė portugalų futbolo legenda Eusebio da Silva Ferreira (Eusebiju da Silva Fereira).
2015 — būdamas 86 metų mirė radikalusis kino kūrėjas Rene Vautier (Renė Votjė).
Sausio 5-oji šou pasaulyje:
1914 — gimė aktorius George Reeves (Džordžas Ryvsas), atlikęs vaidmenį filme „Supermenas“. Mirė 1959 m.
1950 — gimė amerikiečių grupės „Blondie“ gitaristas Chris Stein (Krisas Steinas).
1969 — gimė Jungtinių Valstijų dainininkas ir muzikantas Marilynas Mansonas (Merlinas Mensonas).
1978 — įvyko britų pankroko grupės „Sex Pistols“ debiutinis koncertas JAV.
1978 — Mineapolyje (JAV) įvyko pirmasis Prince solinis koncertas.
1998 — slidinėdamas žuvo amerikietis Sonny Bono (Sonis Bono), buvęs Sonny (Soni) ir Cher (Šer) dueto dainininkas, vėliau tapęs politiku.
2011 — būdamas 52 metų mirė britų artroko grupės „Japan“ įkūrėjas ir bosistas Mick Karn (Mikas Karnas).
2011 — Švedijos policija paskelbė atpažinusi Naujųjų metų išvakarėse per gaisrą namuose žuvusio 83 metų kino aktoriaus Per Oscarsson (Pero Oskarsono) palaikus.
2011 — kino filmas „Saulėlydis“ („Twilight“) triumfavo per Žmonių simpatijų apdovanojimų (People's Choice) ceremoniją, atidariusią 2011 metų Holivudo apdovanojimų sezoną, kurioje taip pat buvo pagerbta dainininkė Katy Perry (Keiti Peri) ir aktorius Johnny Depp (Džonis Depas).
2014 — roko veteranas Bruce Springsteen (Briusas Springstinas) išleido internete savo 18-ąjį studijinį albumą „High Hopes“.
