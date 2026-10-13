Jaučiatės prastai? Štai kas gali turėti tam įtakos

Meteofor.lt duomenimis, geomagnetinė audra prasidėjo antradienio popietę, o 15 val. dar bus fiksuojama silpna, 5 balų audra.
Vakarop ir trečiadienio dieną audra susilpnės ir bus fiksuojamas tik nedidelis aktyvumas, didžiąją dienos dalį vertinamas 4 balais.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
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