„Jaučiuosi prastai“, „Rimtai? Reik lipti iš lovos?“: atsakymas gali slypėti čia

Kaip prognozuoja meteofor.lt, penktadienį ir savaitgalį tam tikromis valandomis Lietuvoje numatoma magnetinė audra. Prognozuojama, kad geomagnetinis aktyvumas penktadienį turėtų padidėti vakare – nuo 18 iki 24 val. žadama silpna audra (5 balai). Geomagnetinis aktyvumas dar labiau intensyvės šeštadienio naktį – nuo vidurnakčio iki 6 val. numatoma vidutinė audra (6 balai). Tokio stiprumo audra Lietuvoje matyta senokai.
Kitomis valandomis geomagnetinis aktyvumas turėtų būti nedidelis. Visgi sekmadienį jautresnės sveikatos žmonės gali jaustis taip pat prasčiau – nuo 9 iki 12 val. prognozuojama 5 balų audra.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Išbandymų gali pažerti ir oro sąlygos. „Ketvirtadienis buvo šiltas ir be lietaus. Aukščiausia oro temperatūra 17–21 laipsnis šilumos. Naktį protarpiais lijo lietus. Antroje nakties pusėje stiprėjo vėjas, kurio gūsiai vietomis siekė iki 15–19 m/s. Žemiausia oro temperatūra 8–13 laipsnių šilumos“, – teigė sinoptikai.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų, smarkiausi vėjo gūsiai penktadienį 8–9 val. ryte buvo išmatuoti:
Ventės rage (10 m aukštyje) – iki 26 m/s;
Klaipėdos uoste (24 m aukštyje) – iki 25 m/s;
Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 24 m/s.
Prognozuojama, kad penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų, 15–20 m/s, vietomis gūsiai 21–23 m/s, pajūryje 24–27 m/s, kai kur iki 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s, dieną pajūryje 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daugelyje rajonų lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne – iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm. Žymesnis kritimas, iki 51 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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