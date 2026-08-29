Jaunųjų ūkininkų sąjungai vadovaus buvęs viceministras Paulius Astrauskas

„Žemės ūkis nėra vienų metų ar vienos politinės kadencijos projektas. Jaunas žmogus, investuojantis į žemę, techniką ir technologijas, turi žinoti, kad veiklos taisyklės nebus keičiamos nebaigus įgyvendinti pradėtų investicijų. Tai, ką valstybė skatina šiandien, po kelerių metų neturėtų tapti naujų ribojimų objektu. Pokyčiai turi būti pagrįsti, iš anksto žinomi ir numatyti su realiais pereinamaisiais laikotarpiais“, – teigia naujasis sąjungos vadovas.
Tarp svarbiausių naujosios vadovybės veiklos krypčių – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo ir investavimo sąlygų gerinimas, administracinės naštos mažinimas, sklandesnė kartų kaita, šiuolaikinių technologijų diegimas bei Lietuvos ūkių konkurencingumo stiprinimas.
Sąjunga taip pat sieks aktyviau įtraukti pačius jaunuosius ūkininkus į sprendimų priėmimą.
Artimiausiu metu naujoji vadovybė inicijuos susitikimus su Vyriausybės vadovu ir žemės ūkio ministru. Jų metu bus siekiama pristatyti svarbiausius jauniesiems ūkininkams kylančius iššūkius ir aptarti konkrečius galimus sprendimus.
Paulius Astrauskas – agronomijos mokslų daktaras, ūkininkas ir buvęs žemės ūkio viceministras. Jis šias pareigas ėjo nuo 2021 metų pabaigos iki 2023 metų vidurio.
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