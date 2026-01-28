Kai kur gatvėse – chaosas: ragina atsisakyti nebūtinų kelionių

„Situacija valstybės reikšmės keliuose išlieka sudėtinga, kadangi vakare bei naktį snigo visoje Lietuvoje. Gausiausiai krituliai fiksuoti ties sostine, pietryčių ir šiaurinėje šalies dalyse. Sniego danga visur yra labai įvairi – šiaurinėje Lietuvos dalyje sniego sluoksnis siekia apie 30 cm, temperatūrų kontrastas visur yra skirtingas“, – LRT radijui kalbėjo R. Zagrebajevas.
Jis pažymi, kad dėl dinamiškos orų situacijų darbai keliuose nuolat kartojami. Vien per pastarąją parą iš viso dirbo daugiau nei 400 kelių priežiūros mechanizmų, o per dvi paras nuvažiuota per 150 tūkst. kilometrų visoje Lietuvoje.
R. Zagrebajevas prognozuoja sudėtingas eismo sąlygas ir trečiadienio dieną.
Reikia didesnio atsargumo, didesnio budrumo ir kartu laikytis visų rekomendacijų.
„Vėlgi galime sulaukti dalyje Lietuvos dar ir lijundros, kitas dalykas, kadangi krituliai nesitrauks visą dieną, eismo sąlygos vis dar išliks sudėtingos. Tam, kad galėtume situaciją kažkiek stabilizuoti, matyt, reikės sulaukti, kol orai šiek tiek aprims“, – teigė „Kelių priežiūros“ atstovas.
„Todėl tikrai reikia didesnio atsargumo, didesnio budrumo ir kartu laikytis visų rekomendacijų“, – pridūrė jis.
Pataria nekeliauti
Vilniaus gatves prižiūrinti savivaldybės bendrovė „Grinda“ skelbia, kad Vilniuje gausiai sninga. Oro temperatūra apie -5 °C, dangų – nuo -3,1 iki -5,5 °C. Gatvės padengtos šlapiu sniegu, kai kuriose vietose slidu. „Naktį intensyviai barstėme ir valėme tiek gatves, tiek Senamiesčio šaligatvius.
„Naktį intensyviai barstėme ir valėme tiek gatves, tiek Senamiesčio šaligatvius.
Visa mūsų technika dirba gatvėse. „Grindos“ barstytuvai ir mobilios brigados budi judriausiose įkalnėse: prie Gariūnų kalno, Savanorių – Tūkstantmečio g., Tūkstantmečio – Dariaus ir Girėno g.
Tačiau tokiomis sąlygomis visiškai gerų eismo sąlygų užtikrinti neįmanoma – jos išliks sudėtingos tol, kol tęsis krituliai, kurie prognozuojami iki vidurdienio. Pasistenkite artimiausiomis valandomis nekeliauti, o jei keliausite – būkite itin atsargūs“, – įspėja bendrovė.
Sunkus rytas
JUDU jau nuo 7 val. ryto praneša apie spūstis. Jų fiksuojama net 15 – rekordiškai daug tokiu metu. Blogiausia situacija Geležinio Vilko g., Moėtų pl., Pilaitės ir Laisvės pr., Juodajame kelyje, Eišiškių pl., Kareivių, Olandų, Ozo, Ukmergės, Pavilnonių gatvėse. Eismą trikdo avarijos Oslo, Ukmergės g., Laisvės pr.
Anot „Grindos”, sniego iškrito daug, jis šlapias ir sunkiai valomas, tačiau miesto tvarkytojai dirba maksimaliomis pajėgomis, kad judėti mieste būtų kuo saugiau ir patogiau.
Pirmiausia valomos viešojo transporto stotelės, laiptai, plokštuminės perėjos bei intensyviausių pėsčiųjų srautų takai.
„Grindos” valytojai gatvėse dirbo visą naktį. Šiuo metu eismo sąlygos išlieka sudėtingos – gatvės vietomis padengtos šlapio sniego mase arba sniegu.
„Prašome piko valandomis praleisti barstytuvus ir valymo techniką. Rekomenduojame išvykti anksčiau, nusimatyti ilgesnį kelionės laiką, o jei įmanoma – atsisakyti nebūtinų kelionių”, – rašoma įmonės feisbuko paskyroje.
Dėl sudėtingų eismo sąlygų galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Kviečiama stebėti viešojo transporto atvykimą realiu laiku virtualioje švieslentėje: https://judu.lt/viesojo-transporto.../virtuali-svieslente/.
Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio dieną numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6, šiauriniuose rajonuose vietomis 7–9 laipsniai šalči, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
