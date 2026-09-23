Kai kur per parą – daugiau nei pusė mėnesio kritulių

Antradienį daug kur protarpiais palijo. Aukščiausia oro temperatūra 14–18, rytiniuose rajonuose buvo vos 11–13 laipsnių šilumos. Naktį daug kur rytinėje šalies pusėje palijo, vietomis šiaurės rytuose lietus buvo smarkus. Žemiausia oro temperatūra 7–11 laipsnių šilumos.
Per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo:
Švenčionyse – 31,9 mm (t. y. net pusė rugsėjo mėn. normos);
Dūkšte (Ignalinos r.) – 20,1 mm (37 proc. mėnesio normos);
Zarasuose – 19,6 mm (36 proc.).
Naujausia orų prognozė
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 10–15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje apie 13, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
„Aš vis viltingai stebiu naujausius orų modelių skaičiavimus ir jau keletą dienų rezultatai dėl kitos savaitės nenuvilia. Dar šį savaitgalį ims augti atmosferos slėgis ir todėl kitą savaitę nors keletui dienų turėtų įsivyrauti rudeniškai šilti, sausi ir saulėti orai. Dienomis bent jau vietomis temperatūra turėtų siekti 20 laipsnių. Pailsėsime nuo lietaus ir pasidžiaugsim auksiniu rudenėliu. Grafike (paimtame iš meteologix orų svetainės) – skirtingų orų modelių skaičiavimai. Atmosferos slėgio jūros lygyje ir oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kuo spalvotos linijos tarpusavyje glaudesnės, tuo prognozės patikimumas didesnis. Juoda linija – skirtingų skaičiavimų mediana“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 23 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 56 cm, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – iki 29 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 14–16, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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